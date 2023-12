“Sluit toch geen hele gebieden”: onbegrip bij kustvissers wanneer Vlaanderen visverbod afroept tijdens feestdagen, al is er nu toch uitzondering voor garnalen

Alle hens aan dek bij de kustvissers op dinsdag na een afgekondigd visverbod van het departement Landbouw & Visserij. Vanaf woensdag om middernacht mag er namelijk niet meer gevist worden in ICES gebieden II en IV, de gebieden waar de kustvissers vissen op garnalen, hun belangrijkste bron van inkomsten. Dat komt omdat het quotum kabeljauw bereikt is en die vis wordt net in diezelfde gebieden uit het water gehaald. En dat met de feestdagen, een belangrijke periode voor de kustvissers die dan ook aan de alarmbel trekken. Maar Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) heeft goed nieuws voor hen.

Onbegrip

“We vielen haast van onze stoel toen we de mail kregen van het departement Landbouw & Visserij”, zegt Christel Dewaele van vissersboot O.191 . “Dit is voor ons de drukste en de beste periode van het jaar. Restaurants zijn volgeboekt voor de eindejaarsperiode en rekenen op ons voor hun dagverse garnalen en vis. Alleen zullen we die niet kunnen leveren, want we mogen niet door die gebieden varen. De kustvisserij krijgt elke dag opnieuw rake klappen. We hebben het al moeilijk om het hoofd boven water te houden.”

Ook redersvrouw Jill Duyck van de O.2 ‘Mike Michel Junior’ is niet te spreken over de maatregel. “We krijgen deze mail gewoon uit het niets”, zegt de vrouw. “We krijgen zelfs de kans niet meer om uit te varen, want kustvissers varen ’s avonds uit en keren ’s morgens terug. Dat ze dan een verbod op het vissen op kabeljauw opleggen, maar sluit toch geen hele gebieden… Ik begrijp niet dat men zomaar mensen hun brood afnemen.”

“We hebben het al moeilijk om het hoofd boven water te houden”

Er was ook paniek bij restauranthouders. Zo paste Luc Declerck van het bekende restaurant Bistro Mathilda in Oostende al zijn kaart aan. “Ik koop mijn vis en garnalen aan de vistrap bij de O.191. Garnalen zijn een van mijn basisproducten. We verwachten problemen vanaf 15 januari tot maart, maar dit komt wel heel vroeg. Dit zal de prijs van verse vis sterk naar omhoog drijven. Het wordt aanpassen.”

Ook Michiel Rabaey van restaurant Storm klaagde de situatie aan. “Goed dat er regels zijn rond die quota, maar moet men daarvoor alle vissers straffen?”, vraagt Michiel zich af. “Ik ben voorstander voor regels, maar die moeten dan voor iedereen gelijk zijn. Nederlandse vissers vissen onze zee leeg en voor hen telt deze maatregel zelfs niet. Dat begrijp ik niet. Dit worden moeilijke tijden voor onze vissers.”

Uitzondering

Er kwam na de aankondiging echter al snel soelaas voor de kustvissers wiens vertegenwoordigers met de Rederscentrale samen zaten. Minister Crevits zal namelijk een uitzondering laten opnemen voor de garnaalvissers. Crevits: “Binnen de visserij werken we met quota per zee en per soort. We hebben net moeilijke onderhandelingen op Europees vlak achter de rug om de quota voor volgend jaar te bepalen. Voor kabeljauw is er een stijging van de quota in de Noordzee voor volgend jaar, omdat deze vis het goed doet. Er is meer kabeljauw aanwezig. En dat merken onze vissers nu ook.”

“Zo goed zelfs dat het huidige quotum voor dit jaar daar bereikt is. Zodra het quotum voor één soort opgebruikt is, kan daar niet meer gevist worden. Dat heeft een grote impact op onze vissers, ook op zij die bijvoorbeeld op garnalen en inktvis vissen. Omdat garnaalvissers en kustvissers niet in het noordelijk deel van de Noordzee actief zijn en hierdoor weinig kabeljauw vangen, wordt voor hen nog voor middernacht een uitzondering voor garnalen ingesteld. Net om deze situaties te vermijden, heb ik vorige week ook nog gevraagd in de Europese raad om rekening te houden met de ervaring van de vissers én om recente cijfers te gebruiken.”