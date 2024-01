Sluisdeuren Mercatordok in Oostende teruggeplaatst

De sluisdeuren van de Mercatorsluis in Oostende werden donderdag teruggeplaatst. Daardoor is er binnenkort weer scheepvaartverkeer mogelijk vanuit het Mercatordok.

De sluisdeuren aan de zeezijde ter hoogte van de Amandine waren 25 jaar oud en niet meer in goede staat. “Daardoor was het moeilijker om het water op peil te houden in het Mercatordok. Een vervanging van de opwaartse ebbe- en vloeddeuren was daarom nodig”, zo duidt woordvoerder Dominique Jauquet van de Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust.

De sluisdeuren werden in november weggenomen en donderdag terug geplaatst. Voor de deuren van 50 ton was er een telescopische kraan nodig. Samen met duikers werden de deuren teruggeplaatst.