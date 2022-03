Seamen Centre zoekt compacter zeemanshuis, te groot geworden gebouw staat te koop om financiële put te vermijden

Sinds kort staat het gebouw van de vzw Seamen Centre Zeebrugge in de Ploegstraat te koop. Het pand is veel te groot geworden omdat zeevarenden steeds minder tijd aan land doorbrengen. “Onze zorg voor de zeelui stopt niet, integendeel. Door de verkoop willen we financieel gezond worden en het geld beter gebruiken. We zoeken een kleinere locatie en investeren in nog meer mobiele dienstverlening”, zegt voorzitter Olivier Crousel.

De vzw Seamen Centre Zeebrugge stelt zijn gebouw in de Ploegstraat 24 (marktplein) te koop. Sinds 2000 doet het dienst als zeemanshuis. Deze voormalige visserijschool werd in 1997 door de vzw aangekocht en grondige gerenoveerd en verbouwd. Hiervoor gaf de zeeliedenvakbond International Seafarers Trust maar liefst 15 miljoen Belgische frank (375.000 euro) steun. Een hoogdag was het bezoek van toenmalig koning Albert en koningin Paola op 18 oktober 2001.

Thuis ver van huis

“Jarenlang was het gebouw een drukke ontmoetingsplaats voor zeelieden: een “thuis ver van huis”. Ze konden er even ontsnappen aan het alledaagse verblijf aan boord. Ze vonden er ongedwongen rust maar evengoed een luisterend oor voor hun noden. Ze genoten er ook privacy om met het thuisfront te bellen of te skypen”, zegt voorzitter Olivier Crousel.

Het gebouw telt een grote ontspanningsruimte en op de verdieping een vergaderzaal. Vooraan is er een volledig uitgerust horecalokaal. “Jarenlang konden we de werking financieren met de horecafunctie, waar iedereen welkom was. Helaas is het horecabezoek sterk teruggevallen, niet alleen bij ons maar in de hele maatschappij.”

“Daardoor werd het openhouden van de gelagzaal een zware verliespost in plaats van een inkomen voor de vereniging. Vier jaar geleden hebben we de horecafunctie moeten stopzetten om de financiële put niet dieper te maken. Nu verkopen we ons gebouw precies om onze werking te kunnen blijven voortzetten.”

Delen van het gebouw werden af en toe nog verhuurd als vergaderruimte. Maar het stond de afgelopen vier jaar vooral leeg. “Het pand is aan opfrissing toe maar is vooral te groot geworden. We zoeken een andere plaats die compacter en goedkoper in onderhoud en energie is. Voor alle duidelijkheid: het Seamen Centre Zeebrugge stopt niet. Het blijft ons doel om de zeelieden een gezellige rust- en ontmoetingsplaats te bieden.”

“Ook de voorraad van onze mobiele winkel moeten we ergens kunnen stockeren. In het ideale geval komt er een koper die op bepaalde tijdstippen een gedeelte van het gebouw aan ons wil verhuren, zodat we niet moeten verhuizen.”

Busje op kade

Het belang van die mobiele dienstverlening nam sterk toe, een evolutie die nog versterkt werd door de pandemie. “In Europa sluiten veel zeemanshuizen omdat de zeelieden minder van boord gaan. Als ze aan wal stappen, is dat steeds vaker voor boodschappen, medische verzorging of een toeristisch bezoek aan Brugge. Er is wel een groeiende interesse voor onze mobiele dienstverlening.”

“Ons busje gaat op de kade tot bij de schepen met telefoonkaarten, kledij en verzorgingsproducten. We bieden er ook betaalbaar vervoer mee aan. En gelukkig bleven een aantal spelers uit de havengemeenschap onze werking sponsoren”, zegt Crousel.

Het gebouw wordt via vastgoedmakelaar Covast in de markt gezet als een “bijzonder goed onderhouden handelspand met veel mogelijkheden, vlot toegankelijk met ruime parkeergelegenheid”. Het omvat een voorraadkelder, gelagzaal, industriële keuken, speelzaal, voorraadkamer, stookplaats, telefooncel, toiletten voor dames en heren, een vergaderzaal en opslagruimte. Het startbedrag voor de bieding bedraagt 388.000 euro.

(RJ)