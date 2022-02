Schrappen reservatiestrook Schipdonkkanaal stap dichterbij

Deze week boog de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement zich over het dossier over het Schipdonkkanaal. Met een schrijven aan alle commissieleden riep het overkoepelend Schipdonkcomité op tot een definitieve schrapping en herbestemming van de reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal.

Met de goedkeuring van de gewestplannen in de jaren zeventig werd er langs het Schipdonkkanaal een reservatiestrook ( = zone gereserveerd om het Schipdonkkanaal te verbreden) vastgelegd. “Daardoor worden ruim 1.000 eigenaars en gebruikers van woningen, ambachtelijke bedrijven, landbouwbedrijven en landbouwgrond al 44 jaar lang belemmerd in hun bedrijfsvoering en de verbetering van hun woonkwaliteit”, klinkt het in het schrijven dat werd opgesteld door bewoner Tom Boute.

Bemoedigend antwoord

Het antwoord van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was heel bemoedigend. “De Vlaamse regering is van mening dat er zo snel mogelijk duidelijkheid en rechtszekerheid gegeven moet worden aan alle betrokkenen. Voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge zet de Vlaamse Regering in op de uitbreiding van het spoor en de estuaire internationale vaart”, klonk het. “Wat verder in haar schrijven staat de zin ‘De Vlaamse regering zal hiervoor onmiddellijk in overleg gaan met Nederland’”, vult Paul Vansteelandt van het Schipdonkcomité aan. “Dat deel van haar reactie baart ons zorgen. We mogen niet afhangen van de inschikkelijkheid van Nederland. Daardoor kan het dossier weer op de lange baan geschoven worden. We zijn geen kolonie van Nederland en moeten in Vlaanderen zelf voor een oplossing zorgen”, klinkt het. Alle partijen in het Vlaams Parlement zijn van mening dat de reservatiestrook afgeschaft moet worden. Er werd wel geen timing op geplakt. Dit tot onvrede van zij die ijveren voor een definitieve schrapping.” (MIWI)