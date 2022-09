Scheepshersteller Gardec neemt dit weekend deel aan Navy Technodays: “We willen de jeugd warm maken voor techniek en technologie”

Scheepshersteller en metaalverwerker Gardec vierde zijn 25+2-jarig bestaan en doopte na twee jaar zijn hypermoderne drijvende droogdok. “We hadden nooit gedacht dat we dit ooit zouden realiseren. Dit was ook een bedankingsfeest voor de 90 medewerkers die dagelijks betekenis aan onze onderneming geven”, zeggen oprichter CEO Hugo D’Hoedt en zijn zoon Dieter, technisch manager.

In een haven vol multinationals bloeien ook lokale kmo’s. Een van die sterkhouders is scheepshersteller en metaalconstructeur Gardec met hoofdvestiging in de Boomkorstraat en een tweede locatie op de hoek van Kustlaan en de Visartsluis. Het bedrijf werd in 1995 opgericht door Hugo D’Hoedt en zijn echtgenote Nelly. “Vanuit een passie voor machines startten we met vier medewerkers, als kustdealer voor de visserij van scheepsmotoren ABC uit Gent. Door organische groei en overnames kwamen we tot de huidige groep van 90 medewerkers. Toch hebben we nooit willen groeien om te groeien. Ik had nooit durven denken dat we ooit zo ver zouden staan”, klinkt het.

Achter de bedrijfsnaam schuilt een familieverhaal. “Gardec is een samentrekking van de Brugse namen Gardin en Becue, de achternamen van mijn moeder en mijn schoonmoeder. De familiale verankering betekent heel veel voor ons. Zoon Dieter kwam in 2003 in het bedrijf en is technisch manager. Dochter Ellen (44) werkt in onze administratie.”

Tricolor

Al snel verbreedde Gardec de horizon. “We houden nog steeds van de visserij maar zagen die sector vanaf 2000 achteruitgaan en keken uit naar verbreding. Het vergaan van het autoschip Tricolor in 2003 gaf ons de mogelijkheid om veel ondersteunend werk te leveren aan de tijdelijke bergingsvereniging van URS, Smit-Tak en Scaldis. Daarbij werkten we ons in de kijker van de baggersector. In 2008 breidden we uit met een constructieatelier in de Kustlaan, wat de markt van grote metaalconstructies voor de offshore en maritieme sector opende. Dat kan alleen met kwaliteitsvolle mensen op de werkvloer: zij vormen de basis van de onderneming”, vertelt Hugo D’Hoedt.

Op onze werkvloer en tekenbureau is elke dag een nieuwe uitdaging

Kroonjuweel

Dieter D’Hoedt: “We hebben een volledig maritiem aanbod van motoren en machines, droogzetting, lassen en frezen en kraanwerken, ook voor de industrie. Onze meest recente uitbreiding was in mei de overname van Werkhuizen Decloedt in Bredene, met een aanbod van conventioneel en CNC-draaiwerk. Daarnaast namen we in 2015, uit een faillissement, de activiteiten van bouwer van scheepslieren en stuurwerk Brusselle uit Nieuwpoort over. In samenwerking met een buitenlandse partner realiseerden we in Zeebrugge een gezonde doorstart onder de naam Brusselle Carral Marine. We hebben hiervoor mooie klanten in de segmenten cruises, baggerwerken en sleepdiensten.”

Het kroonjuweel van Gardec is het hypermoderne drijvende droogdok, licht Dieter toe: “Al vanaf 1996 hadden we een compact drijvend dok voor het droogzetten van vissersschepen. Toen de dimensies niet meer aan de huidige vereisten voldeden, kozen we voor nieuwbouw en tekenden we binnenshuis een vooruitstrevend basisconcept uit. Het werd gebouwd op een Roemeense scheepswerf van de Nederlandse groep Damen. Sinds begin 2020 kunnen we schepen tot 80 meter lang, 20 meter breed en 3.000 ton zwaar in het droge tillen. Dit is een mooie uitbreiding op de bestaande activiteiten.”

Open bedrijvendag

Op 1 en 2 oktober neemt Gardec deel aan de Navy Technodays, het technologieweekend van de marine ter gelegenheid van Open Bedrijvendag. “We doen alles om de jeugd warm te maken voor techniek en technologie. Onze werkvloer en tekenbureau bieden veel actie en afwisseling. Elke dag is er een nieuwe uitdaging. Wij zoeken continu mensen via schoolbezoeken en jobbeurzen. Daarbij leggen we een grote nadruk op veiligheid en opleiding.”