Samensmelting havens van Zeebrugge en Antwerpen is gestart

Met een feestelijke ceremonie is de fusie van de havens van Zeebrugge en Antwerpen gestart. In goederenvolumen vormen ze de negende grootste haven ter wereld. “We zijn een economische motor voor heel Europa”, zegt vice-voorzitter Dirk De fauw.

Op vrijdag 22 april werd de fusieakte getekend en donderdag 28 april werd het huwelijk tussen Zeebrugge en Antwerpen gevierd. “Dit is een historisch akkoord tussen twee historische havensteden”, zegt Dirk De fauw in het Havenhuis in Antwerpen.

De pers had er net een rondvaart doorheen een stukje van de haven van Antwerpen opzitten en stemming was unaniem: Zeebrugge mag tevreden zijn met deze uitbreiding. De 50 miljoen ton goederen van Zeebrugge plus de 240 miljoen ton van Antwerpen maken samen 290 miljoen ton. Daarmee komt Port of Antwerp-Bruges op de negen de plaats in de wereldrangschikking. In Europa is enkel Rotterdam groter met 442 miljoen ton.

We kijken met bewondering naar Antwerpen maar wij hebben ook onze unieke troeven

“Door de fusie worden wij wel de grootste exporthaven van Europa, met maar liefst 147 miljoen ton per jaar. Dit is een motor voor de hele economie van niet alleen beide steden, maar heel Vlaanderen, België en het achterliggende Europese continent. Bijvoorbeeld de aardgasterminal van Fluxys heeft grote troeven voor de toekomstige aanvoer van groen waterstofgas. Dat zal in heel Europa helpen bij het verduurzamen van de energie voor transport, industrie en huishoudelijk gebruik”, zegt De fauw.

Beste van twee werelden

Riskeert Zeebrugge niet het kleine broertje te zijn ten opzichte van het vijf keer grotere Antwerpen? “We kijken met bewondering naar de grote organisatie van onze collega’s maar we hebben ook unieke troeven. Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden. Zeebrugge is een belangrijke haven voor auto’s, containers, roro en vloeibaar aardgas, terwijl Antwerpen sterk is in containers, breakbulk en chemische producten. Antwerpen heeft verbindingen die Zeebrugge niet heeft en omgekeerd.”

Een belangrijk aandachtspunt wordt het verbinden van de twee havengebieden. Daarvoor wordt gewerkt aan nog betere spoorverbindingen en meer estuaire vaart via de Westerschelde. Er zijn zelfs plannen voor een waterstofpijpleiding tussen Zeebrugge en Antwerpen en verder richting het Europese hinterland.

164.000 jobs

Tot slot nog enkele cijfers om van te duizelen. De eengemaakte haven zorgt voor maar liefst 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs. Daarvan zijn er in Zeebrugge 10.000 directe en 10.000 indirecte jobs. Al die mensen samen creëren jaarlijks een toegevoegde waarde van bijna 21 miljard euro of 4,5 procent van het bruto binnenlands product (de waarde van alles wat de Belgen produceren). Daarmee is Port of Antwerp-Bruges met afstand de grootste economische motor van het land.