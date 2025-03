Russisch gasbedrijf Novatek bereidt vertrek uit Zeebrugge voor

Vanaf 26 maart verbiedt een Europese sanctie tegen de bezetting van Oekraïne het overslaan van Russisch aardgas voor doorvoer naar bestemmingen buiten Europa. De groep Novatek, een belangrijke klant van Fluxys in Zeebrugge, bereidt zich voor op het verplaatsen van deze activiteit naar Moermansk.

De Russische energiegroep Novatek bereidt zich voor om zijn overslag van LNG van ijsbrekertankers naar gewone tankers – het zogenaamde transshipment – uit Zeebrugge weg te halen. Als één van de economische sancties tegen de Russische bezetting van Oekraïne, verbiedt Europa vanaf 26 maart het doorvoeren van LNG. Blijft voorlopig wel toegelaten: het aan land brengen van Russisch gas voor gebruik binnen Europa.

Volgens de Russische zakenkrant Kommersant maakt Novatek aanstalten om deze maritieme overslag te verplaatsen van Zeebrugge naar het Russische Moermansk, nabij de noordkust van Finland. Daar heeft het private bedrijf sinds vijf jaar de beschikking over drijvende faciliteiten.

In de pers gelezen

“Dit hebben wij ook in de pers gelezen en we hebben daar geen verdere informatie over”, zegt senior woordvoerder Thierry Vervenne van Fluxys. “Zoals in november vorig jaar meegedeeld, hebben we onze operationele regels aangepast om volledig te voldoen aan de sancties vanaf 26 maart. De bestaande contracten van Fluxys zullen volledig in overeenstemming met de sancties worden voortgezet zonder enige negatieve impact op de financiële prestaties van het bedrijf.”

Gas uit Yamal

Deze overslag van Siberisch LNG van ijsbrekers op gewone tankers gebeurt in Zeebrugge sinds 2018 en kwam in 2019 helemaal op kruissnelheid. Het gaat om LNG uit de fabriek Yamal, waarvan trouwens de industriële modules in Zeebrugge geassembleerd en verscheept werden. In december 2019 startte een twintigjarencontract. Dat geeft de Russische klant recht op aanloopmomenten voor 214 tankers met een potentieel van 8 miljoen ton LNG per jaar. Hoeveel hiervan op het Belgische gasnet gestoken wordt en hoeveel er wordt doorgevoerd, wisselt wellicht volgens de marktbehoefte.