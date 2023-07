Prijzen van vissen blijven stabiel in 2023: “Ene al duurder dan de andere maar Noordzee is schatkamer aan lekkere en betaalbare vissen”

Over het algemeen bleven de prijzen van de vissen het afgelopen half jaar stabiel. “De prijzen zijn in de laatste jaren wel toegenomen door de coronacrisis, stijgende benzine- en energieprijzen, de Brexit en ook omdat Nederland nu meer vis koopt op onze markt. Maar het afgelopen half jaar bleef dat wat gelijk. Natuurlijk zijn bepaalde vissoorten, zoals de grote tong op dit moment erg populair in de kustrestaurants. Maar gelukkig is de Noordzee een schatkamer aan lekkere en betaalbare vissen”, klinkt het aan de kust.

De eerst zes maanden van 2023 zijn de prijzen voor vis over het algemeen gelijk gebleven. “Daarvoor moeten we kijken naar de cijfers van de visserij en visveiling”, legt Maarten Dubois, voorzitter van Visgro, beroepsorganisatie van de vissector uit. “De algemene visprijs in ons land is duurder, maar dat is omdat zalm nu 14,4 tot 16 procent duurder is dan vorig jaar. En een vierde van de verkochte vis in België is zalm. Dat is dus een grote oorzaak van de zogenaamde prijsstijging. Maar de prijs van andere vissen, zoals tongschar en zeeduivel is zelfs lichtjes gedaald. De Belgische vissers kregen het zwaar te verduren tijdens de corona en nu krijgen ze eindelijk een eerlijke prijs voor hun vis en schreeuwen mensen moord en brand dat het te duur is.

“De visprijzen zijn wel al een langer periode op een stabiel en hoog niveau”, zegt Sander Meyns, adjunct-directeur van de rederscentrale.” En dat heeft verschillende redenen. “Door de hoge brandstofprijzen moesten vissers hun tarieven verhogen. In Nederland worden heel wat zware schepen, die veel brandstof verbruiken uitgekocht door de regering. Daardoor sluiten heel wat visserijen daar en diegene die overblijven komen hier vissen. Door de Brexit mogen Belgische visserijen ook elk jaar minder vangen in Engelse wateren. De natuurgebieden moeten ook gerespecteerd worden, maar daardoor heb je nog minder ruimte over om te vissen”, zegt Dubois.

Grote tong, dure vogel

“De grotere vissoorten op de markt worden wel steeds schaarser”, geeft Dubois toe. “Vroeger werd er veel meer daarvan opgevist. De aanvoer van grote tonen vermindert jaar na jaar.” “Daardoor kan de specifieke klasse van de grote tong wel duur uitvallen, gelukkig is dat maar een klein deeltje van de vissoort, de tong”, vult Meyns aan.

“Daarbij komt nog eens kijken dat de meeste restaurants aan de zeedijk tijdens de zomer tong op hun menukaart zetten, omdat toeristen er om vragen. Dus dan schiet de prijs natuurlijk omhoog. Maar er zijn heel weinig restaurants die Tong 1 op hun menukaart zitten, want die kost wel 40 euro”, zegt Michiel Rabay van visrestaurant De Storm.

Daarom gebruikt restaurant De Storm het principe van ‘catch of the day’. “We zien wel wat de vissers vangen en meebrengen, zo blijft het qua prijs haalbaar voor ons”, zegt Rabay. “Het is ook de vraag hoeveel men bereid is om te betalen voor tong. Vroeger was kaviaar stukken goedkoper, maar nu is dat een duur luxeproduct geworden”, zegt Dubois.

Kleine tong stukken goedkoper

De grote tong is over het algemeen dus een dure vis. “Maar de kleine tong is momenteel stukken goedkoper dan vorig jaar. Nu betaal je ongeveer 20 euro voor een kilo, waar je met vier personen van kan eten”, zegt Angus Wittevrongel, vijfde generatie vishandelaar en zaakvoerder van viswinkel Mare Nostrum in Koksijde.

“Bij de restaurants is de grote tong duurder. Maar de kleine tongen gaan nu aan heel marktconforme prijzen. Het is ook volop het seizoen nu. Met kerstdag en nieuwjaar willen mensen vaak ook tong serveren, maar dan valt de kleine tong vaak wat duurder uit, omdat er dan ook een kleiner aanbod van is.”

Probeer eens andere vissoorten

“De zee is baas natuurlijk”, zegt Rabay. “Zalm en scampi zijn twee vissoorten, die veel gegeten worden, maar er is meer vis dan dat. De Noordzee is de grootste schatkamer aan vissen, de zomer is dan ook het ideale moment om andere vissen te leren kennen.”

“Elke marktdag volgen wij de prijzen van de vissen van nabij op”, legt Meyns uit. “Sommige andere vissen, zoals de zeeduivel, roggen en schartong zijn nu spotgoedkoop. Als handelaar of horecazaak kijk je best naar het aanbod op de visveiling. Je moet kopen wat de visser vangt. Als je je blind staart op een bepaalde soort, dan kan die soms afhankelijk van omstandigheden hoog uitvallen.”

“Dat is ook het advies dat we willen meegeven aan alle consumenten: ‘Kijk eens verder dan uw neus lang is’. Er zijn tal van andere lekkere vissen. Samen met Westtoer zullen we binnenkort ook de visserij promoten via Visserijverduurzaamt.be”, vult Dubois aan. “We willen andere vissoorten bekend maken bij het brede publiek. We werken ook met seizoensvissen of starten we campagnes zoals ‘Vis van het Jaar’, want er is genoeg variatie in het aanbod”, besluit Meyns.