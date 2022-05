Premier en ministers gaan zee op om windmolenparken te bezichtigen

Premier Alexander De Croo (Open VLD), vicepremier en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hebben vrijdagnamiddag een werkbezoek gebracht aan de acht windmolenparken in de Belgische Noordzee. Behalve de ministers namen onder meer ook Colruyt-topman Jef Colruyt, DEME-topman Luc Vandenbulcke, leden van de commissie energie van het parlement, vertegenwoordigers van energiewaakhond CREG en hoogspanningsnetbeheerder Elia, academici en andere stakeholders deel aan het bezoek.

Het bezoek, waarbij de aanwezigen per boot de zee opgingen om de windparken van dichtbij te zien, werd georganiseerd door het Belgian Offshore Platform (BOP). Die vereniging van de investeerders en eigenaars van de windmolenparken in de Belgische Noordzee wil de verdere ontwikkeling van windenergie op zee bepleiten, omdat die hernieuwbare energie volgens haar een sleutelrol kan spelen in de versnelling van de energietransitie en ze voor een grotere energieonafhankelijkheid kan zorgen.

De acht Belgische offshore windmolenparken zijn vandaag goed voor een capaciteit van 2.262 megawatt (MW). Dat is te vergelijken met de capaciteit van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 samen. Maar de klimaat- en energiecrisis, die door de oorlog in Oekraïne nog aangescherpt is, doet België verder inzetten op de productie van groene stroom op zee. In maart besliste de regering om in de Belgische zeegebieden naar een productiecapaciteit tot 8.000 MW hernieuwbare energie te gaan tegen 2040. Daarmee zou dan wel een plafond bereikt worden.

“Onze Belgische Noordzee wordt de grootste duurzame energiecentrale van ons land door het maximale hernieuwbare potentieel er uit te halen”, zegt minister Van der Straeten. “Zo zorgen we voor lagere prijzen voor burgers en bedrijven en versterken we onze energieonafhankelijkheid. Energie wordt vandaag ingezet als wapen en onze beste verdediging zijn Belgische windmolens in de Noordzee. We kunnen Russische olie en gas in toenemende mate vervangen door Belgische wind en zon en groene waterstof. Dankzij de verviervoudiging van wind op zee zorgen we voor Noordzeestroom voor elk gezin, voor meer energieonafhankelijkheid en lagere prijzen.”

Van der Straeten benadrukt vrijdag wel het belang van de versterking van het hoogspanningsnet voor de offshore industrie. “Het is van levensnoodzakelijk belang dat vergunningen volgens de vooropgestelde timing gerealiseerd worden. Als er geen versterking komt van het net betekent dit de doodsteek voor de Belgische offshore industrie. Zowat 10.000 nieuwe jobs zullen er dan niet komen en duizenden zullen verdwijnen. Economische ontwikkeling, zeker in West-Vlaanderen, wordt dan on hold gezet.”

“Het is geen evidente beslissing en het is aan de gewesten om te beslissen hoe de versterking van het net gerealiseerd wordt”, zegt de minister. “Mensen moeten juist geïnformeerd worden en correct vergoed worden als ze hinder ondervinden. Dit project is van levensbelang voor het halen van de klimaatdoelstellingen, voor het zorgen voor lagere prijzen en het verminderen van de afhankelijkheid van Russisch gas.”

Op tien jaar tijd is België na Denemarken het land met de meeste offshore windcapaciteit per inwoner ter wereld geworden. Belgische bedrijven zijn wereldleiders op het gebied van wind op zee en wereldwijd bouwen ze mee aan grote windparken van Schotland en Frankrijk tot de Verenigde Staten.