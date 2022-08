Premier Alexander De Croo op zomerstage bij ICO in Zeebrugge

Een gloednieuwe Tesla wassen. Een Chinese elektrische Lynk & Co auto opladen. Een windmolen op het haventerrein inspecteren. Een trekhaak monteren. Premier Alexander De Croo deed maandag een zomerstage bij ICO Terminals in de Zeebrugse achterhaven.

Ondernemersvereniging Voka nodigde deze zomer 143 Vlaamse politici uit voor een korte stage in een bedrijf. Kwestie van wat voeling te krijgen met de werkvloer en de banden tussen de politiek en de bedrijfswereld wat aan te halen. Premier Alexander De Croo ging met veel enthousiasme in op de vraag om een ochtend ‘mee te draaien’ bij International Car Operators in de Margareta van Oostenrijkstraat in de achterhaven van Port of Antwerp Bruges.

Chinese auto’s

Die korte zomerstage – een ochtend – deed de Belgische eerste minister in het gezelschap van Brugs burgemeester Dirk De fauw. Met stijgende verbazing zagen zij hoeveel Europese, maar ook Chinese auto’s in Zeebrugge verhandeld worden. Marc Adriansens gaf een woordje uitleg over ICO, dat in Japanse handen is: “Eigenaar NYK heeft een lange termijnvisie voor ICO en herinvesteert de winst in Zeebrugge. Vorig jaar werd bijvoorbeeld geen divident uitgekeerd aan de aandeelhouders, alle cash flow ging in een uitbreiding van ons bedrijf.”

ICO beschikt in Zeebrugge over een site van 375 hectare en verhandelde in het coronajaar 2021 maar liefst 2,1 miljoen auto’s. “Ter vergelijking: in 2019 ging het zelfs om 3 miljoen wagens”, stipt Marc Adriansens aan. 2500 schepen meren jaarlijks aan de ICO terminal aan en transporteren de auto’s naar 151 bestemmingen wereldwijd. “Wij zijn voor de autotrafieken wat Heathrow of Frankfurt is voor het luchtverkeer”, glundert de CEO van ICO.

Toegevoegde waarde

Premier Alexander De Croo ondervond aan den lijve de ‘toegevoegde waarde’ van de Zeebrugse fabriek. Want ICO doet meer dan louter scheepsagentuur en het transport van auto’s: ze krijgen er een upgrade met extra opties en een poetsbeurt. “Over twee jaar wil NYK haar site van ICO uitbreiden met 290 hectare, zodat er hier zestien schepen kunnen aanmeren en 96.000 auto’s kunnen gestald worden.”

Duurzaamheid is geen hol woord bij CTO, waar elf windmolens zorgen voor elektriciteit en dus voor het opladen van alle elektrische auto’s. Aleander De Croo hielp een handje mee bij het opladen, wassen en polieren van enkele auto’s. Uiteraard hadden zowel Marc Adriansens als Voka bestuurder Hans Maertens nog een boodschap voor de premier: “Doe iets aan de hoge energieprijzen, want door de indexering swingen de lonen de pan uit. Veel bedrijven zien zwarte sneeuw. Ook al is Vlaanderen klaar voor de transitie naar duurzaam ondernemen.”

ICO Terminals zelf zit nog met een extra uitdaging: het bedrijf heeft 185 vacatures die maar niet ingevuld raken….