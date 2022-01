Precisiewerk voor grootste draaibrug van Europa

In de achterhaven werd met veel gevoel voor precisie het 130 meter lange draaistuk van de Verbindingsbrug ingevaren. In april opent deze 400 meter lange brug de langst beweegbare brug van Europa voor gebruikers. “Zowel voor havenverkeer als met een veilige, afgeschermde fietsroute van zes kilometer tussen Dudzele en Zeebrugge”, zegt havenvoorzitter Dirk De fauw.

Het gevaarte van 2.200 ton werd vorige week over de Westerschelde aangesleept op een ponton vanuit het atelier van Victor Buyck Steel Construction in Wondelgem (Gent). Vervolgens werd het in de achterhaven van Zeebrugge op twee pontons geschoven, zodat het middenstuk vrij boven het water kwam te hangen.

Zaterdagmorgen werd gestart met het voorzichtig invaren naar de centrale as op het middeneiland. Tegen de avond lag het draaistuk helemaal op zijn plaats. Daarna wordt de besturing aangesloten, zodat de brug maandagmorgen geopend kon worden om de scheepvaart te laten passeren. Na het verder afwerken en testen, wordt de brug tussen de Jozef Verschaveweg en de Koffieweg in april officieel in gebruik genomen.

50 meter diep

De draaibrug is het sluitstuk van een 400 meter lange brug over het Verbindingsdok, meteen de langste beweegbare brug van Europa. “Dit bouwwerk is niet evident”, zegt Klaas Ockier, directeur der werken bij aannemer Artes Depret.

“Omwille van de diepte van het Verbindingsdok en de gevraagde draagkracht voor de zwaarste havenvoertuigen, gebruikten we stalen funderingspalen van 50 meter lang. Ter vergelijking: de ABC-toren is 37 meter hoog. Op de werf werken sinds november 2020 een veertigtal arbeiders en een vijftal bedienden. Door de coronamaatregelen en de wereldwijde leveringsproblemen van materialen, liep de planning niet van een leien dakje. Gelukkig was er een zeer goede verstandhouding met bouwheer MBZ.”

Verloren hoek

Voor CEO van de haven Tom Hautekiet past de Verbindingsbrug in de verdere ontwikkeling van de Maritieme Logistieke Zone. “Dit wordt de ontsluiting van een verloren hoek van de achterhaven. Dit gebied rond de Koffieweg kunnen we binnenkort verder ontwikkelen dankzij de rechtstreekse verbinding met de terminals in de voorhaven. Deze brug wordt ook sterk genoeg om mobiele havenkranen tot 500 ton zwaar te dragen. Deze brug van 32 miljoen euro – in een totaalproject van 34 miljoen euro – is een investering in de toekomst.”

Hautekiet en havenvoorzitter Dirk De fauw keken met bewondering toe. “We zijn trots dat Vlaamse en zelfs lokale firma’s hier iets neerzetten waar internationaal naar opgekeken wordt.” Diverse aannemers sloegen de handen in elkaar: Artes Depret en Artes Roegiers (waterbouwkunde), Victor Buyck Steel Construction (staalbouw) en Agidens (elektromechanica). In het contract zit ook nog 18 jaar onderhoud. Het studiewerk gebeurde door SBE, Stendess en Demako, en het transport van het middenstuk door Sarens. Er was ook een niet te onderschatten inbreng van de interne dienst Port Infrastructure van het havenbestuur MBZ.”

fietsverbinding

Ook als burgemeester kijkt De fauw ernaar uit om in april de nieuwe brug in te fietsen.

“We kozen ervoor om tegelijk met het havenverkeer ook een snelle en veilige fietsverbinding te realiseren. De brug is een essentiële schakel in een nieuw traject van meer dan zes kilometer afgescheiden fietsverbinding tussen Dudzele en de Isabellalaan in Zeebrugge. Dit wordt een belangrijke fietsroute voor de bewoners en zal ook gezond woon-werk verkeer toelaten voor de werknemers van de meer dan 300 havenbedrijven.”

(RJ)