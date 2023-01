Port of Antwerp-Bruges ziet goederenoverslag met 0,7 procent dalen in turbulent jaar

De Port of Antwerp-Bruges zag in het “uitdagend jaar 2022” haar goederenoverslag dalen met 0,7 procent tegenover 2021. In totaal klokte de haven af op 286,9 miljoen ton cargo: “bijna een ex aequo, we houden stand”, aldus Antwerps havenschepen Annick De Ridder.

Als oorzaak voor de daling in containeroverslag (-8,6 procent in ton) wijst de haven naar de naweeën van corona en de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het aantal goederen in droge bulk steeg echter wel, met zo’n 13 procent. Dat was vooral het gevolg van het verschil in overslag van kolen en meststoffen.

Ook het vloeibare bulksegment groeide met 10 procent. Die stijging is te danken aan de toename van overslag van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) als alternatief voor aardgas uit Rusland. Het is vooral de terminal van Fluxys in Zeebrugge die heel wat lng kon verwerken. De overslag van chemicaliën daalde wel met 1 procent, wegens de toegenomen energieprijzen.

“Ondanks de zeer moeilijke geopolitieke en macro-economische context staan we er”, zegt CEO Jacques Vandermeiren. “Door de fusie tussen Antwerpen en Zeebrugge vinden heel wat investeerders zoals BASF en INEOS hun weg tot bij ons.” Ook Chinese autobouwers zullen de haven van Zeebrugge gebruiken als uitvalsbasis voor de Europese markt.

Onder druk

“Voor een eerste fusiejaar zijn de cijfers een beetje jammer”, stelt Vandermeiren. “Het wordt moeilijker om efficiënt te laden en te lossen. Door de congestie en de dalende consumptie staat de goederenoverslag wereldwijd echter onder druk.” De CEO verwacht voor 2023 opnieuw positieve cijfers. “De rederijen beginnen lichtpuntjes te zien na twee moeilijke jaren.”

De zogenaamde roro (roll-on-roll-off) steeg met 6,5 procent vorig jaar ten opzichte van 2021. “Een zeer goede prestatie”, aldus Vandermeiren. “De stijging is hier vooral te danken aan de overslag van auto’s, zo’n 3,2 miljoen in totaal.”

Ook het aantal cruiseschepen liet een stijging optekenen. Zeebrugge verwelkomde vorig jaar 144 cruiseschepen, met meer dan een half miljoen passagiers. Die stijging is echter niet zo belangrijk gezien 2021 een slecht jaar was voor de cruises door de pandemie.

Containercapaciteit en duurzame investeringen

De haven zal verder “blijven inzetten op de containercapaciteit en duurzame investeringen in de toekomst”, klinkt het. Dat is ook hard nodig “gezien de historische vervuiling”, zegt De Ridder nog. Als voorbeelden geeft de haven de groene hybride vaartuigen en projecten zoals het NextGen District; een toekomstige hotspot voor de circulaire economie.

Als grote ambitie naar de toekomst toe herhaalde de haven haar geloof in de productie en import van waterstof. “We hebben daarvoor contacten in Chili, Namibië, Oman en Marokko”, zegt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van de haven. Daarnaast wijst De fauw naar het pioniersproject Warmtenet Antwerpen Noord.