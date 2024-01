Port of Antwerp-Bruges ziet goederenoverslag dalen, maar wel enkele opstekers

De goederenoverslag in de gefuseerde havens van Antwerpen en Zeebrugge is vorig jaar gedaald met 5,5 procent ten opzichte van 2022. Dat maakt het havenbedrijf woensdag bekend. Als oorzaak wijst de haven naar geopolitieke spanningen en een wereldwijde vertraging van de economische groei.

“Een jaar vol uitdagingen”, noemt de Port of Antwerp-Bruges het jaar 2023. Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) refereerde onder andere naar de recente aanvallen op vrachtschepen op de Rode Zee, de vertraagde economie in de eurozone en de oorlog tussen Israël en Hamas.

Concreet daalde de totale goederenoverslag, die in 2023 271 miljoen ton bedroeg, met 5,5 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2022 klokte de haven nog af op 286,9 miljoen ton cargo, een daling met 0,7 procent tegenover 2021. Het marktaandeel van het containersegment van de haven blijft wel groeien in vergelijking met havens in de zogeheten ‘Hamburg-Le Havre range’ – de zeehavens in Duitsland, Nederland, België en het noorden van Frankrijk.

Containers

De containeroverslag daalde in 2023 met 6,3 procent tot 137,2 miljoen ton. “Vooral de lagere vraag naar grondstoffen weegt globaal”, stelt de haven over de containeroverslag. Ook alle de andere segmenten tekenen een daling op. Het gaat dan om de vloeibare en droge bulk, het conventioneel stukgoed en de roll-on-roll-offtrafiek (zoals auto’s, red.).”

“Je zou daaruit kunnen afleiden dat dit een slecht jaar was”, stelt CEO Jacques Vandermeiren. “Ik wil dat meteen nuanceren. De andere havens, die binnenkort hun cijfers zullen bekendmaken, zijn er slechter aan toe dan ons. Het geeft aan dat de Port of Antwerp-Bruges in moeilijke tijden overeind blijft wegens de betrouwbaarheid en efficiëntie van onze nautische keten.”

Voor het eerst ziet de haven een daling in alle segmenten. De overslag van vloeibare bulk (zoals brandstoffen) daalde met 2,1 procent. Diesel en kerosine nemen toe, benzine, nafta en stookolie nemen af. De overslag van lpg kent een status quo. De chemiesector staat in heel Europa onder druk door de hoge energiekosten en de dalende vraag. De daling van de overslag van chemicaliën bedraagt 8,1 procent.

Stukgoederen

De overslagvolumes van conventioneel stukgoed zijn, na een heropleving postcovid, genormaliseerd tot het precovidniveau. “Ten opzichte van 2022 daalde de totale overslag met 18,8 procent”, aldus nog het havenrapport. “Vooral de overslag van staal zakte, dat is de belangrijkste productgroep binnen het conventioneel stukgoed.”

De totale roll-on-roll-offtrafieken “houden stand” met een lichte daling van 2,1 procent. Dat is vooral te wijten aan de populariteit van Zeebrugge voor de overslag van nieuwe auto’s. In 2023 werden maar liefst 3,5 miljoen nieuwe wagens overgeslagen in Antwerpen-Brugge, een groei op jaarbasis van 9 procent.

Het droge bulksegment tot slot daalde met 13,9 procent. De vraag naar steenkool, die in 2022 hoog was als gevolg van de energiecrisis, is intussen opnieuw sterk gedaald. Ook de vraag naar meststoffen, die vorig jaar al daalde na de sancties tegen Rusland, daalt verder.

Passagiersschepen

De haven noteert wel nog een opsteker. Zeebrugge verwelkomde in 2023 zowat 170 cruiseschepen en 953.000 passagiersbewegingen. “Dat maakt 2023 tot een recordjaar”, weet het havenbedrijf. “Een spreiding van cruises zowel doorheen het jaar als tijdens de week, zorgde voor een gespreide instroom.” De haven herhaalt hier ook de belofte om een walstroominstallatie te voorzien in de cruiseterminal van Zeebrugge tegen 2026.

Voor volgend jaar ziet CEO Jacques Vandermeiren internationaal niet veel beterschap. Vooral de Europese inflatie en de spanningen in het Midden-Oosten zouden de haven zorgen moeten baren. “Als wereldhaven zitten wij in het middelpunt van de geopolitieke spanningen en economische moeilijkheden”, stelt Vermeiren. Toch is de CEO vrij gerust over de toekomst. “De komende tien jaar voorziet de haven in een investeringsprogramma ter waarde van 2,9 miljard euro.”