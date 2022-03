“P&O Ferries is een monument met toekomst”

Sinds december is Hendrik Sohier portmanager Zeebrugge voor de Britse rederij P&O Ferries. “Terugkeren in de haven voelt als thuiskomen”, zegt de Bruggeling die tot 2019 bijna twintig jaar voor de groep Wallenius Wilhelmsen werkte. “Extra fijn is dat P&O Ferries een monument is, met bovendien nog steeds veel toekomstpotentieel.”

“De legacy van P&O Ferries in Zeebrugge was voor mij één van de aantrekkingspunten om op de vacature voor portmanager in te gaan”, valt Hendrik Sohier (51) met de deur in huis. De Bruggeling met een voorliefde voor rockmuziek van Queen – en die bovendien zelf een niet onaardig potje rockgitaar speelt – geniet ervan opnieuw in de haven te werken.

In december werd hij portmanager Zeebrugge, in de voetsporen van Geert Willem en voorheen Peter Stolk en Erna Vienne. Hendrik Sohier kent de haven: hij werkte bijna twintig jaar bij de groep Wallenius Wilhelmsen Solutions. Daar nam hij in 2019 bij een bedrijfsherschikking afscheid als terminalmanager. Sindsdien leidde hij in Jabbeke de Belgische serviceafdeling van Enercon, de Duitse producent van windturbines.

“Het ging om windturbines die overal in België op het land opgesteld staan. Dat was een heel andere ervaring, onder meer met de manier van werken in andere gebieden dan havens. Het was goed om eens te kijken hoe het er in een andere branche aan toegaat. Maar toch bleef mijn interesse in transport en logistiek. Na twee jaar was ook mijn netwerk in de havengemeenschap nog intact. Dit is bij uitstek een wereld van mensen.”

Dagelijkse vracht

P&O Ferries, met hoofdkwartier in Dover en sinds 2006 een onderdeel van Dubai Ports World, is een van de meest vertrouwde namen in de haven van Zeebrugge. De terminal geeft werk aan 44 eigen mensen en ruim 200 havenarbeiders. Hoewel voor het grote publiek de passagiersdienst met Hull eind 2020 stopte, bleef de rederij in Zeebrugge bijzonder actief voor goederenvervoer met de Engelse oostkust.

Vanop de terminal aan de Leopold II-dam – de oude ‘Muur’ van Zeebrugge – varen dagelijks roll-on/roll-offschepen met trailers en containers naar Tilbury (Londen) en Teesport (Middlesbrough). Op de Westerhoofdterminal – de voormalige CHZ-terminal tegenover de esplanade van het Visserskruis – laadt en lost P&O Ferries sinds 2017 containers op schepen met Hull. “Deze containerdienst kent een sterke groei. Daarom huren we sinds kort alvast één extra zware mobiele kraan”, zegt Hendrik Sohier.

“P&O Ferries is in Zeebrugge een monument, maar biedt tegelijk nog heel veel potentieel voor verdere groei. Enerzijds als een draaischijf van goederentrafiek tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk, anderzijds om ladingen van en voor intercontinentale containerlijnen te verdelen en samen te brengen. Daarbij is ons buurmanschap met CSP Zeebrugge een wederzijdse troef, net als de sporenbundel op de Westerhoofdterminals. Hierdoor zijn we verbonden met een intermodaal netwerk dat tot in Oost- en Zuid-Europa reikt. Dankzij het spoor kunnen we veel klanten de files op de weg vermijden én hun ecologische doelstellingen halen”, zegt Hendrik.

Hij kwam aan boord op het einde van het eerste brexitjaar 2021. “Een vlotte goederenstroom tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk blijft voor zowel de industrie als de vervoerders een grote uitdaging. Er zal altijd trafiek blijven bestaan, want de voorraden moeten nu eenmaal aangevuld worden. Momenteel bereiden we onszelf en onze klanten voor op de derde en laatste administratieve fase van de Brexit. Die zal vanaf juli ingaan.”

Passagiers

In de nieuwe realiteit na Brexit en de pandemie ligt bij P&O Ferries en de andere rederijen de focus op onbegeleide vracht. Dat zijn containers en trailers die zonder chauffeur het water oversteken. Van een heropstart van de dienst voor passagiers en begeleide vracht die eind 2020 stopte, is er voorlopig geen nieuws.

(RJ)