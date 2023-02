Pensioen nadert voor Rik Goetinck

In maart gaat algemeen directeur beleid en strategie Rik Goetinck (68) van Port of Antwerp-Bruges met pensioen. Na het grootste deel van zijn loopbaan als topambtenaar bij het departement Mobiliteit en Openbare Werken, werd hij in 2012 algemeen directeur van MBZ. Tussen Joachim Coens en Tom Hautekiet leidde hij als CEO ad interim de haven doorheen het eerste coronajaar. Een fijn moment in zijn carrière was toen zijn vrouw Ariane Labarque meter van havensleepboot ‘Southampton’ werd. (foto RJ)