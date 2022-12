Oude vismijn Zeebrugge krijgt ruim aanbod voor bewoners, toeristen en bedrijven

Het tanende complex van de oude vismijn in Zeebrugge wordt herschapen in een hippe en levendige buurt voor toeristen, bewoners en bedrijven. De gebouwen krijgen uiteenlopende functies met kantoren, een evenementenhal, horeca en winkels. Daarbij is er extra aandacht voor een aanbood voor de duizenden rond kuierende cruisetoeristen.

“We zijn sinds kort doorheen alle administratieve procedures van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vissershaven, waarmee de omgeving van de vroegere vissershaven, momenteel de jachthaven, nieuw leven willen inblazen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V). “We leverden een vergunning af voor het verbouwen van de oude vismijn maar dat is nog niet voor morgen. In afwachting gaven we de toestemming voor een tijdelijke invulling gedurende maximaal twaalf jaar.”

Groter dan BMMC

Het organiseren van die tijdelijke invulling van de site van bijna 3 hectare werd in handen gegeven van Creavast uit Kortrijk. Dat bedrijf is actief in het geven van nieuw leven aan leegstaande sites. “We ruimden de buitenaanleg netjes op en zochten voor de vier grote delen van gebouwen spelers die het hele jaar werken”, zegt Aaron Vanneste. “We namen een half jaar de tijd om de markt te verkennen en tegelijk naar de behoeften van de bewoners en bedrijven in de buurt te peilen.

Het complex bestaat uit vier grote hallen die door kleinere ruimtes omringd zijn. “Eén hal werd omgetoverd tot een evenementenhal voor beurzen, seminaries en productvoorstellingen. In alle stilte fungeerde een bijeenkomst van de nieuwe fusiehaven Port of Antwerp-Bruges als testevenement. Deze ruimte van 2.000 vierkante meter beslaat meer dan de helft van grote hal van het nieuwe congrescentrum BMCC in Brugge”, zegt Demon.

Klimmen en kantoren

“De trekker van een tweede hal is een klimzaal, het zogenaamde boulderen dat aan een grote opmars bezig is. In een derde hal kozen we voor rustige ontspanning en een indoor markt. Voor de vierde hal zijn we in de finale fase van besprekingen met een bestaande organisatie met een groot publiek. Dit hopen we zeer binnenkort bekend te kunnen maken. In de kleine ruimtes bij elke hal voorzien we winkels en horecazaken. In het voormalige restaurant Fishbone komen kantoren voor co-working”, verduidelijkt Vanneste.

We deden een testevenement met een bijeenkomst van de fusiehaven Port of Antwerp-Bruges

Cruisetoeristen

De horeca en winkels mikken op onder meer de cruisesector. “Vanop de aanpalende cruiseterminal kuieren wekelijks duizenden toeristen in Zeebrugge rond. Niet iedereen stapt immers op de bus naar Brugge, Gent of Antwerpen. Velen verkennen graag de omgeving waar hun schip aanmeert. Er is voor dit publiek een grote vraag naar horeca en handel vlakbij. De band met het water wordt verder versterkt door het opengooien van een aantal muren naar de jachthaven”, verduidelijkt Vanneste.

Schepen van toerisme Mieke Hoste (Vooruit) is tevreden met de aanpak: “Dit geeft kansen om het hele jaar door een toeristisch aanbod te garanderen.”

Kamp Waes

Voor de buurtbewoners wordt op 26 januari een kennismakingsavond georganiseerd. Dan zullen de nieuwe concepten getoond worden en kan iedereen met eigen ogen veranderingen zien.

De organisatie Creavast groeide uit het Kortrijkse bedrijf voor festiviteiten en avontuurlijke teambuildings Avanco. Op het palmares staan ontwikkelingen in Kortrijk, Gent en Amiens (Frankrijk). Zaakvoerder Aaron Vanneste is daarnaast ook bekend tv-gezicht sinds zijn deelname aan Kamp Waes.