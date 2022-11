Oude gebouwen vismijn maken plaats voor start-ups aquacultuur

Met de afbraak op de vismijnsite van de gebouwen langs de Wandelaarkaai is het startschot gegeven voor van een groot project rond aquacultuur. De realisatie is het resultaat van een samenwerking tussen het European Food Centre, de Ugent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

Tegen eind 2023 moet langs de Wandelaarkaai een nieuw complex verrijzen op de plaats waar vroeger onder meer het Vlaams Instituut voor de Zee was gevestigd. De oude gebouwen en loodsen worden momenteel afgebroken om plaats te ruimen voor een zogenaamde incubator voor start-ups, actief in de sector van de aquacultuur. Na een nieuwe vismijn komt er nu ook plaats voor onderzoek en duurzaam ondernemerschap. “Met het project willen we de vismijnsite een bijkomende, nieuwe boost geven”, verduidelijkt Sylvie Becaus van het European Food Centre en de Vlaamse Visveiling. “Voor de realisatie van deze incubator voor aquacultuur gingen we een partnerschap aan met het ILVO en de Universiteit Gent. Deze instellingen zullen onder meer uitgebreid zorgen voor wetenschappelijke ondersteuning. De locatie leent zich uitstekend, ook al omdat er natuurlijk zeewater ter beschikking is. Het gaat hier om een EFRO-project, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling”, zegt Sylvie Becaus.

Aquacultuur

De start-ups die zich er komen vestigen, zullen zich onder meer bezighouden met de kweek en het verwerken van zeewier en het verwateren van schaal- en schelpdieren. Ze krijgen daarbij de nodige ondersteuning van de Universiteit Gent en het ILVO. Het project komt hoegenaamd niet in het vaarwater van bestaande visserijactiviteiten, maar moet die aanvullen. Het gaat namelijk in de eerste plaats over de mogelijkheid voor de bedrijven in kwestie om in optimale omstandigheden te kunnen starten. Eenmaal gelanceerd, kan het bedrijf in een latere fase opschalen.

“Vlaanderen heeft inderdaad heel wat academische expertise inzake aquacultuur in huis”, klinkt het bij het ILVO, “maar kent weinig succesvolle starters en groeiers in het domein van de Blauwe Economie. Risicogeld en een goede infrastructuur ontbreken vaak in de opstartfase, waardoor het moeilijk is om aan een roderende productiefase te geraken. Er is met dit project gezorgd voor een zogenaamd multidisciplinair consortium. Onder meer met een incubatorruimte en een zogenaamd ‘living lab’, en met de geplande technische expertise in de aquacultuur en de Blauwe Economie, kunnen er twee aspecten geboden worden aan startende bedrijven in de aquacultuur: het faciliteren van de nodige infrastructuur en het onderbouwen van ondernemerschap.”