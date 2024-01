Opvallend weinig garnalen aangevoerd in Vismijn Nieuwpoort: “Maar de prijs was wel drie keer hoger”

In 2022 werd nog 110 ton garnalen aan wal gebracht bij de Vismijn in Nieuwpoort. Een jaar later is dat nog maar 47 ton. “Er was gewoonweg weinig vis en garnalen”, bevestigt Nieuwpoorts schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V).

“Dat had wel zijn gevolgen voor de prijs. De klant moest tot 70 procent meer betalen voor een kilo ongepelde garnalen.” Ondanks de slechte cijfers smijten vissers Sam Zwertvaegher en Diederik Jacobs, beide 44 jaar en uit Koksijde, vandaag opnieuw de netten uit. “We hebben het meest dramatische jaar qua hoeveelheid garnalen achter de rug sinds we varen, maar de moed geven we zeker niet op.”

2023 was geen garnaaljaar. Dat wordt bevestigd in de Vismijn Nieuwpoort. “Dat geldt trouwens niet alleen voor de garnalen”, reageert schepen Vandecasteele. “In totaal voerden de vissers in 2023 238 ton vis aan, het jaar ervoor was dat nog 372 ton. Dat betekent dus een daling van 36 procent. Dat heeft uiteraard zijn gevolgen voor de omzet waar we een daling zien van 2,18 miljoen euro naar 1,67 miljoen euro. Omdat de prijs bepaald wordt door de vraag en het aanbod betekent een mindere hoeveelheid vis in de netten wel een betere prijs voor de visser. Toch kon dat niet verhinderen dat de omzet van onze stedelijke vismijn zakte onder de twee miljoen euro.”

Serieuze dip

Garnalen zijn voor de Vismijn in Nieuwpoort het belangrijkste product. In 2022 werd daarvan nog 110 ton verhandeld, vorig jaar slechts 47 ton. “Pleister op de wonde is dat de prijs steeg met zeventig procent voor een kilo ongepelde garnalen”, laten schepen Vandecasteele nog weten. “De mindere vangsten van de garnaal werden onvoldoende opgevangen door andere vissoorten. We mogen spreken van een serieuze dip die zich mogelijks ook dit jaar zal verderzetten. De vooruitzichten zijn niet zo goed.”

Toch laten de vissers de moed niet zakken. Sinds 2015 hebben Sam Zwertvaegher en Diederik Jacobs hun eigen garnaalboot met Nieuwpoort als uitvalsbasis. “In 2023 waren er inderdaad nauwelijks garnalen”, bevestigt Sam. “Het is ons een raadsel hoe dat kwam. Vaak heeft dat met de temperatuur te maken, maar zo’n grote verschillen waren er niet tussen vorig jaar en het jaar daarvoor. In de zomer zagen we veel kleine wijting in onze netten. Toen wisten we al dat het geen topjaar zou worden.”

Energiekosten

“Het was het meest dramatische jaar qua hoeveelheid van de voorbije acht jaar. Gelukkig kregen we wel een schone prijs voor onze garnalen. Die was drie keer hoger dan in 2022. Dat maakte de rekening niet volledig goed, maar hielp wel. De energiekosten zijn iets gedaald en blijven nu stabiel. We varen telkens van maandag tot vrijdag en vissen uitsluitend in de Noordzee. Wat dit jaar zal brengen, weten we niet, maar we blijven nog steeds gemotiveerd en enthousiast. Tijdens de winter is het kalm. Het seizoen begint rond maart en april. Dan zit er ook tong in onze netten. De zomer is voor ons het topseizoen.”

Ondanks de minder goede cijfers blijft de garnaal met 47 ton de meest aangevoerde soort in de Vismijn in Nieuwpoort. Op de tweede plaats staat zeebaars met 25 ton (een daling met 8 ton) gevolgd door tong met 24 ton (een daling met 1 ton), rog met 21 ton (een stijging van 8 ton) en hondshaai met 20 ton ( een vooruitgang met 5 ton). Die laatste twee soorten hebben zeekat en bot verdrongen uit de top vijf. In Nieuwpoort wierpen vorig jaar 21 verschillende vaartuigen hun anker uit. De Belgische vaartuigen zorgen voor 82 procent van de omzet, de Nederlandse voor 17 procent en de Franse voor 1 procent. (GUS)