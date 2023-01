In Blankenberge kampen ze opnieuw met een oud zeer. Bij laag water is de havengeul deels verzand.

Het is een probleem voor de haven dat steeds terugkeert. Door inkomend zand die zich in de vaargeul ophoopt is bij laagtij een deel van de vaargeul ontoegankelijk.

Baggeren is de enige oplossing om de vaargeul weer toegankelijk te maken. In het verleden strandden al menig vaartuig in de vaargeul door de verzanding. Het blijft afwachten naar een permanente oplossing.