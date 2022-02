Opleiding havenarbeiders wil uitbreiden en vraagt steun aan minister Hilde Crevits tijdens werkbezoek

Het Opleidingscentrum Zeebrugge (OCZ) vraagt aan Vlaams minister Hilde Crevits om steun voor het uitbreiden van de opleiding voor nieuwe havenarbeiders. “We willen het initiatietraject uitbreiden van drie naar vijf weken, met een stage zoals in Antwerpen”, zeggen de sociale partners. Het OCZ groeit mee met de ontwikkeling van de havenactiviteiten waarvoor honderden bijkomende arbeiders nodig zijn.

Het is druk op de terreinen van het Opleidingscentrum Zeebrugge wanneer minister van werk Hilde Crevits (CD&V) rondgeleid wordt. Instructeur Glenn Amandels toont havenarbeidster in opleiding Ellen Arnalsteen uit Zeebrugge voor hoe je een trailer op een roll-on/roll-off schip vastlegt. “Met kettingen verzekeren we dat de lading onderweg niet gaan schuiven. Als je rekent op één ketting per 3,5 ton, dan kom je voor zware transformatoren van 200 à 250 ton al snel op een zestigtal kettingen uit. Die kettingen zijn zwaar, in het begin vecht je daarmee, maar het went.”

Ernaast leren kandidaat-havenarbeiders containers vastzetten. Met twistlocks – draaibare staven van meer dan 30 kg – klinken ze drie lagen containers op elkaar. Verderop wordt op een open vlakte geoefend met een rijdende kraan om containers te verplaatsen.

Simulator

“Het is druk, want er is veel vraag naar bijkomende havenarbeiders”, zegt coördinator van het OCZ Severine Maes. Zij werkt er sinds mei 2020 en kan rekenen op twee assistenten, veertien praktijkinstructeurs en twee administratieve medewerkers. Met echt materiaal en machines sluit de opleiding direct aan bij de dagelijkse realiteit. Bijvoorbeeld sinds 2020 beschikt het OCZ over een simulator voor autobehandeling en indien nodig vinden lessen op verplaatsing bij de havenbedrijven plaats. “Vorig jaar telden we 1570 cursisten, gaande van korte lessen veiligheid en EHBO tot langdurige functiespecialisaties zoals diverse types kraanman of chauffeur.”

Het OCZ verwelkomde dinsdag Vlaams minister van werk Hilde Crevits (CD&V), met in haar zog de leiding van de werkgeversorganisaties Cewez en Apzi-Voka, de vakbonden ACV-Transcom en ABVV-BTB en het havenbestuur. Een opmerkelijke gast was voormalig CEO van haven en huidig voorzitter van CD&V Joachim Coens. Op het terrein van één hectare langs de New Yorklaan maakte minister Crevits kennis met de leslokalen en installaties voor praktische oefeningen. Het OCZ is erkend door VDAB en verwierf in dat opzicht vorig jaar het vereiste kwaliteitscertificaat ISO 9001.

Zoals in Antwerpen

De bestuurders van het OCZ hadden ook een specifieke vraag voor minister Crevits. In het kader van de havenfusie met Antwerpen en de grote nood aan bijkomende havenarbeiders, vroegen ze steun om de initiatieopleiding naar dezelfde formule als in Antwerpen uit te breiden.

“In Zeebrugge is er voor kandidaat-havenarbeiders één instroomtraject van drie weken. Dat willen we optrekken naar vijf weken zoals in Antwerpen. We hebben aan de minister gevraagd hoe de Vlaamse overheid ons daarbij kan ondersteunen”, zegt Maes. In Antwerpen volgen na de drie weken lessen theorie en praktijk nog tien dagen stage.

Tot 300 mensen nodig

Minister Crevits, de voogdijminister van VDAB, liet na het werkbezoek nog niet in haar kaarten kijken. Maar ze nam de boodschap om de opleiding uit te breiden alvast mee. Volgens de sociale partners is er in Zeebrugge nood aan 200 tot 300 nieuwe mensen bovenop het bestaande contingent van 2.000 erkende havenarbeiders. De vraag wordt gedreven door onder meer de sterke groei van containerterminal CSP Zeebrugge, aankomende stukgoedprojecten bij ICO en de talrijke mensen die met pensioen gaan.

(RJ)