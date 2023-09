Oostendse Vismijnsite krijgt een hub voor aquacultuur en Visserij 2.0

Tegen eind dit jaar worden op de vismijnsite in Oostende grote zeewaterloodsen gebouwd, waar start-ups bijvoorbeeld zeewier of schaaldieren kunnen kweken. “We willen innovatieve bedrijven in aquacultuur en visserij 2.0 zo alle kansen geven om zichzelf op de kaart te zetten”, klinkt het.

Aquacultuur is een brede sector, die gaat van het ‘onshore’ – aan land – kweken van zeewier en vis, over de verwerking van mosselen en oesters, tot de ontwikkeling van technologie om al die activiteiten makkelijker en duurzamer te maken. “De traditionele visserij heeft het niet makkelijk en is de omslag aan het maken naar een duurzame, vernieuwende sector. Een visserij 2.0, zeg maar”, zegt Sylvie Becaus, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Visveiling.

“Aquacultuur vervangt de traditionele visserij niet, integendeel: de twee zijn complementair en kunnen elkaar versterken. Aquacultuurconcessies maken bijvoorbeeld gebruik van hetzelfde type sensoren en dataprocessors, maar ook in de verwerking en verkoop van de producten is er complementariteit met de visserij.”

De Marifish.Inc vzw is intussen opgericht. Daarbij vullen European Food Centre (EFC), Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen en Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen de Vismijnsite met een nieuwe exploitatiehal, een toegangspunt tot grote volumes zeewater, en in de pakhuizen is plaats gemaakt voor start-ups en scale-ups of groeibedrijven.

“We zijn in juli gestart en sinds augustus zijn er coachingstrajecten”, zegt Becaus. “Tegen eind dit jaar moet dan het gebouw met de zeewaterloodsen er staan. Die worden ter beschikking gesteld van start-ups, om bijvoorbeeld zeewier of schaaldieren te kweken. De zogenaamde ‘incubator’ voor start-ups en scale-ups zit in de gerenoveerde gebouwen waar het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vroeger zat, in de Wandelaarskaai. De nieuwe loodsen komen op de plaats waar tot 2019 de oude visveiling stond.”

Kruisbestuiving

De grote investering in topinfrastructuur op de Oostendse Vismijnsite is mogelijk dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Maar infrastructuur alleen is niet genoeg. Jonge, innovatieve bedrijven hebben ook nood aan begeleiding om een plaats op de markt te veroveren en te kunnen doorgroeien.

“De combinatie van infrastructuur met intensieve coaching en een ondernemende community is in Brugge al een ijzersterke formule gebleken. We willen die expertise ook hier inzetten en startende en groeiende ondernemingen in de nichemarkt van aquacultuur ondersteunen. Door hen te coachen en in contact te brengen met bedrijven en de traditionele visserij kunnen ze niet alleen sneller naar de markt doorstromen, maar leggen we meteen ook de basis voor nieuwe innovaties”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen.

Wetenschap

De jonge ondernemingen kunnen bij Marifish.Inc ook rekenen op wetenschappelijke ondersteuning. “Vanuit de UGent willen we Marifish alvast actief ondersteunen, ook via ons ‘levenslang leren programma’”, bevestigt Margriet Drouillon, die zich aan de Gentse universiteit onder meer toespitst op aquacultuur.

“Hier hebben we alle nodige elementen om succesvolle aquacultuur uit te bouwen: met de aanwezigheid van de UGent, het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, red.) en het VLIZ hebben we de wetenschappelijke kennis dichtbij. Ook de ruimte, het zeewater en de logistieke voorzieningen zijn er. Nu komen daar ook de expertise in coaching en communitybuilding van Voka West-Vlaanderen bij. Kortom: alle elementen zijn er om hier een dynamische en innovatieve cluster te creëren en er een succes van te maken”, zeggen Sylvie Becaus en Bert Mons.