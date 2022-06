Oostendse luchthaven beleeft drukste dag sinds aanslagen in 2016: “Twintig extra personeelsleden voorzien”

Maandag was een hoogdag voor de Oostendse luchthaven. Net geen drieduizend passagiers vertrokken maandag uit Oostende naar hun bestemming, terwijl er dat op normale dagen zo’n 600 zijn. De oorzaak was de nationale stakingsactie wegens de onvrede over de lonen en de hoge werkdruk.

Brussel Airport gaf aan dat er geen enkele vlucht zou vertrekken vanuit Zaventem en dus werden heel wat vluchten omgeleid naar Oostende. “Het was inderdaad heel druk, maar alles is vlot verlopen”, zegt commercieel directeur van Luchthaven Oostende-Brugge, Ann Vanpraet. “Het was de drukste dag sinds de aanslagen in Brussels Airport in maart 2016. Alleen hadden we nu meer tijd om ons voor te bereiden en daar zijn we goed in geslaagd. We kregen er twaalf extra vluchten bij en er werden ook vijf extra cargovluchten naar onze luchthaven afgeleid door manifestaties in de luchthaven van Luik. We hebben zo’n twintig extra personeelsleden voorzien om de grote toestroom aan passagiers op te vangen.”

Tui Fly

De twaalf omgeleide toestellen waren toestellen van Tui Fly. “We kregen de eerste berichten vorige week al binnen”, vertelt directeur operaties van Tui Fly, Dieter Bruyneel. “Zo zijn we meteen vluchten beginnen verplaatsen en zochten we transfers naar Oostende. Alleen bleek dat niet zo simpel, want er zijn nu veel schoolreizen en ook De Lijn heeft heel wat extra bussen nodig. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd en zo vertrekken er in Oostende twaalf vluchten naar verschillende bestemmingen met in totaal 2.650 passagiers. Normaal zijn er dat tussen de 500 en de 600.”

Drie per dag

Wie ook blij was met de drukte was Jan Vercruysse, de uitbater van horecazaak Belair in de Oostendse luchthaven. “Normaal hebben we zoveel volk tijdens het weekend, maar nooit op maandag”, zegt Jan. “Het grote probleem is natuurlijk het personeel, maar we trekken goed ons plan. Laat ze daar maar staken. (lacht) Voor ons is dit natuurlijk een hoogdag.”

Vanaf dinsdag wordt de situatie terug normaal. Op de Oostendse luchthaven vertrekken dan zo’n drie passagiersvluchten per dag.