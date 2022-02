Ongeziene maatregelen tegen storm in haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge neemt ongeziene maatregelen tegen de komst van storm Eunice. De voorhaven in zee is sowieso het meest winderige gebied van België. Vanmiddag worden pieken tot 12 Beaufort verwacht.

Het havenbestuur roept op om alle schepen met dubbele trossen vast te leggen en regelmatig te controleren of alles nog stevig bevestigd is. Tussen vrijdagmiddag 13 uur en zaterdagmorgen 7 uur worden alle bunkeroperaties (bevoorrading met brandstof) van schepen verboden. In diezelfde tijdspanne worden ook de Herdersbrug en de Roskambrug (A11) niet geopend, waardoor op Boudewijnkanaal geen scheepvaart mogelijk is.

De havenbedrijven nemen preventief hun voorzorgen. Bijvoorbeeld containerterminal CSP Zeebrugge, diep in zee gelegen op de westelijke strekdam, staakt de operaties van vrijdagmiddag tot maandagmorgen 6 uur. Vrachtwagens mogen er geen containers komen afzetten of ophalen. Vrijdagmorgen werden twee sleepboten VB Bolero en VB Samba ingeschakeld om containerreus Cosco Denmark (366 meter lang) tegen de kade vast te duwen.