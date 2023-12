Ondanks recordschip toch 72 ontslagen bij CSP Zeebrugge

Vreugde en verdriet liggen bij CSP Zeebrugge dicht bijeen. De containerterminal verwelkomde de nieuwe ‘OOCL Zeebrugge’, een van de grootste schepen ter wereld. Maar onlangs moesten door de wereldwijd flauwe containertrafiek ook 72 havenarbeiders van de vaste diensttabel geschrapt worden.

Door de wereldwijd aanhoudende zwakke containertrafieken moest CSP Zeebrugge in juli al eens 42 havenarbeiders van zijn vaste timetable schrappen. Met zo’n tabel kan een havenbedrijf dokwerkers exclusief aan zich binden, op voorwaarde dat er maandelijks gemiddeld minstens 17 dagen werk is. Sinds de zomer is er echter geen beterschap in de volumes. Daardoor werd vrijdag 1 december beslist om de vaste tabel verder van 172 naar 100 te verminderen.

“Dit is een drama”, zegt Michael Voet, secretaris Zeebrugge van vakbond ACV-Transcom. “Havenarbeiders op een vaste tabel kunnen volgens een goed geregeld schema werken, waardoor ze hun gezinsleven beter kunnen organiseren. Bovendien kunnen ze extra functievergoedingen verdienen voor de specifieke containertaken waarvoor ze opleidingen volgden. Ze behouden uiteraard hun beroepserkenning maar komen nu in de zogenaamde ‘losse pool’. Daaruit worden dagelijks mensen opgeroepen volgens het beschikbare werk in de haven. Maar dat is vaak werk onder hun functieniveau of in andere taken zoals autobehandeling of roro-veerdiensten.”

Recordschip

Pas twee dagen eerder ontving CSP Zeebrugge de gloednieuwe ‘OOCL Zeebrugge’. Dit bijna 400 meter lange schip is met zijn capaciteit van 24.188 TEU (containereenheden) een van de grootste ter wereld. Het is een identiek zusterschip van de ‘OOCL Spain’ die op 25 april het capaciteitsrecord in Zeebrugge vestigde. Rederij Orient Overseas Container Lines (OOCL) uit Hongkong vaart met deze schepen op een vaste dienst tussen China en Europa.

“De komst van zo’n reus die onze naam draagt, is voor Zeebrugge emotioneel en betekent veel voor onze terminal”, sprak Vincent De Saedeleer, deputy managing director van CSP Zeebrugge. Bij deze aanloop werden 1.100 containerbewegingen uitgevoerd.