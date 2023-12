Het Belgisch-Nederlandse havenbedrijf North Sea Port gaat pijpleidingen leggen naar Port of Antwerp-Bruges, de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Zo moet er een netwerk ontstaan dat gas kan vervoeren tussen de drie belangrijkste havens van ons land en het buitenland.

Dat is nodig omdat pijpleidingen steeds belangrijker worden in de energietransitie. Onder meer voor de afvang en opslag van CO2 of het vervoeren van waterstof. De samenwerking is maandag aangekondigd: North Sea Port wordt minderheidsaandeelhouder van Pipelink.

Verbinding

Pipelink is een dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges die nationale en internationale pijpleidingprojecten ontwikkelt en die vandaag al 750 kilometer pijpleidingen in België bezit. Maar North Sea Port kan de clusters in Zeebrugge en Antwerpen met elkaar verbinden en is dus een belangrijke schakel in het verhaal.

Door de pijpleidinginfrastructuur gezamenlijk uit te bouwen, krijgt Pipelink wind in de zeilen. “Door het verbinden van de Belgische havenplatformen kunnen we onderlinge concurrentie en mogelijke duplicatie van dure infrastructuur voorkomen”, zegt Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur.

Door het partnerschap zijn voortaan de drie grootste Belgische havenplatformen Antwerpen, Gent en Zeebrugge vertegenwoordigd.