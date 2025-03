Noordzeegarnalen opnieuw duurder

Handelaars verwachten dat grijze noordzeegarnalen opnieuw een stuk duurder zullen worden, richting 100 euro voor een kilogram.

Steven Timmermans, bedrijfsleider van visgroothandel Alfa Fish, meldt een verslechterende vangst van grijze garnalen. De Nederlandse Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) heeft opnieuw maatregelen aangekondigd om de garnalenbestanden te beschermen. Nederland is een belangrijke aanvoerder van noordzeegarnalen voor de Belgische markt.

Tot 100 euro per kilo

De vangst zou ook de komende maanden slecht blijven, terwijl met het mooiere weer in aantocht de vraag zal stijgen. De vishandelaar verwacht extreem hoge prijzen. “Voor gepelde grijze garnalen ligt de winkelprijs momenteel tussen de 80 à 100 euro per kilogram. Verwacht wordt dat deze prijzen de komende weken verder zullen stijgen”, aldus Timmermans.

Het is niet voor het eerst dat er een schaarste is aan noordzeegarnalen is. Ook in het voorjaar van 2024 was dat het geval. Waarom er minder gevangen wordt, is niet meteen duidelijk. Er wordt onder meer gewezen naar grote scholen jonge wijtingen, die jagen op garnalen.