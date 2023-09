Nieuwe spoorverbinding haalt jaarlijks 4.400 vrachtwagens van de baan: Vrachttreinen van ECS rijden rechtstreeks tussen Oost-Europa en Zeebrugge

ECS, de marktleider op het vlak van supply chain oplossingen en intermodaal transport, neemt een nieuwe spoorroute tussen Zeebrugge en Tsjechië in gebruik. Dat traject vormt de allereerste rechtstreekse treinverbinding tussen de haven van Zeebrugge en Oost-Europa. De reeds bestaande ECS-corridors tussen West- en Oost-Europa, die onder meer lopen tussen Rotterdam, Wenen en Warschau, ontvangen daarmee een waardevol alternatief. Een volle goederentrein rijdt wekelijks heen en terug, waardoor jaarlijks 4.400 vrachtwagens van het wegennet gehaald worden, goed voor een CO2-reductie van 3.000 ton.

Op maandag 11 september 2023 vertrok in Zeebrugge de allereerste ECS company trein naar Tsjechië. Elke week zal op maandag een trein vertrekken met 44 containers vol grondstoffen, om op woensdag zijn bestemming in Tsjechië te bereiken. Dezelfde dag keert de trein met afgewerkte producten weer terug naar Zeebrugge met aankomst op vrijdag. Deze producten worden vervolgens opgeslagen in het spoorverbonden highbay-magazijn van ECS, van waaruit ze verder worden vervoerd naar het Verenigd Koninkrijk via short sea shipping. De nieuwe verbinding werd gerealiseerd in samenwerking met Lineas, de grootste private spoorvrachtoperator in Europa.

4.400 containers

Deze nieuwe spoorwegverbinding haalt jaarlijks maar liefst 4.400 containers op evenveel vrachtwagens van de weg, goed voor een besparing van 3.000 ton CO2. Dat past helemaal binnen de CSR-strategie van ECS: creating sustainable & reliable logistics. Tegen 2025 wil ECS zijn aandeel van spoortransport naar 50% krijgen, en in 2030 naar meer dan 60%. In 2023 verwacht ECS om en bij de 75 miljoen spoorkilometers af te leggen. Niet alleen heeft dat een positief effect op de drukte van het wegennet, het zorgt ook voor een forse vermindering van de CO2-uitstoot.

© ECS

Dit nieuwe traject tussen Zeebrugge en Tsjechië is exclusief ontwikkeld met en voor een trouwe klant van ECS. Op korte termijn plant ECS, in samenwerking met Lineas, deze verbinding op te schalen met een extra trein. Gezien de aankomende verdubbeling van de Duitse Maut (wegentol) wordt een extra push verwacht naar intermodale oplossingen; die vanuit Zeebrugge of Rotterdam dan ook weer verder intermodaal kunnen verscheept worden richting UK, Ierland of Zuid-Europa via reeds bestaand corridors.