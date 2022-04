Nieuwe speler in Oostendse haven zorgt voor zestigtal nieuwe jobs

Bio Group Holding, die zich focust op domeinen van bionutriënten tot organische meststof, is de nieuwe speler in de haven van Oostende. Bio Group neemt een terrein in van 7,5 hectare in de achterhaven van Oostende. De komst van het bedrijf zal zorgen voor 50 tot 60 extra jobs in de haven.

De holding zal in Haven Oostende activiteiten uitvoeren via BioCircle BV en BioFertiCol BV. Zo zal BioCircle tot 600.000 ton op jaarbasis van voedsel, groenten en fruit, zuivel, bier en andere voedingsstoffen drogen en verrijken.

Vervolgens neemt BioFertiCol het gedroogde materiaal over van BioCircle. Het analyseert de samenstelling van de voedingsstoffen en mengt ze met additieven om à la carte organische meststoffen samen te stellen. Uiteindelijk zal Bio Group de organische meststoffen naar het buitenland uitvoeren via de haven of het spoor.

De verschillende grondstoffen en de afgewerkte producten zullen deels via het water aan- en afgevoerd worden. Bio Group Holding hoopt operationeel te zijn in de haven van Oostende in de loop van 2024.