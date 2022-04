“Nieuwe sancties tegen Rusland hebben beperkte impact op haven van Zeebrugge”

De nieuwe sancties tegen Rusland zullen in België vooral gevolgen hebben voor de haven van Gent. Dat heeft minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne woensdag gezegd tijdens een bezoek aan het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) dat het verbod controleert. De havens van Zeebrugge en Antwerpen zullen volgens de minister in mindere mate impact ervaren van de sancties.

De Gentse haven ondervindt vooral gevolgen vanwege de steenkooltrafiek. “Acht procent van de schepen in de Gentse haven komt vanuit Rusland en daarbij gaat het vooral over steenkool. Dat zal worden verboden door de Europese Commissie”, aldus Van Quickenborne.

Voor de haven van Zeebrugge verwacht de minister weinig impact. “Daar wordt vooral Russisch gas geïmporteerd en dat wordt voorlopig niet op de sanctielijst gezet.” Bij de Antwerpse haven spreekt de minister van een gemengd beeld. “Daar zijn er onder meer containerschepen met hout en andere producten die wel onder het verbod zullen vallen, maar vloeibare bulk, aardolie en gas dan weer niet.”

156 schepen op de Europese sanctielijst

Het verbod wordt gecontroleerd door het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) in Zeebrugge, de centrale meldkamer van de scheepvaartpolitie, douane en Defensie. Daar worden de 6.000 Russische schepen op alle zeeën in de gaten gehouden. “Concreet krijgen Russische schepen die niet mogen aanmeren, geen loods toegewezen en krijgen zij ook geen plaats om aan te meren. Als men dan toch nog het verbod niet respecteert, dan wordt men aan de ketting gelegd.” Ook staan zo’n 156 schepen op de Europese sanctielijst. Die schepen worden nauwlettend in de gaten gehouden. “Het gaat om een tweetal rederijen die op de Europese sanctielijst staan. Indien zij een verbod niet respecteren, worden ze gesanctioneerd”, aldus Van Quickenborne. Tot nu toe zijn er nog geen meldingen gemaakt van incidenten met Russische schepen in Belgische havens.