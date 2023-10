Nieuwe kaaimuren in Diksmuide en Veurne moeten transport over water stimuleren

Woensdag werden in Diksmuide en Nieuwpoort de nieuwe kaaimuren voorgesteld. Die moeten bedrijven in de regio stimuleren om meer transport over water te doen.

De voorstelling van de nieuwe kaaimuren en overslagcapaciteiten gebeurde door burgemeester Lies Laridon, gedeputeerde Jean de Bethune, voorzitter van POM West Vlaanderen, en Chris Dankaerts, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg.

“Het is vandaag een bijzondere dag”, speechte burgemeester Lies Laridon. “De opening van dit regionaal overslagcentrum geeft een enorm perspectief aan Diksmuide. Hierdoor krijgen bedrijven in de Westhoek niet alleen een alternatieve optie voor hun goederenvervoer. Dat verbetert niet alleen hun concurrentiepositie maar ook hun duurzame bereikbaarheid. We hopen hiermee het aantal vrachtwagens op de weg te verminderen, vervoer over de waterweg kan de toekomst veranderen.”

De overslagcentra in Diksmuide en Veurne zijn meteen ook de enige in West-Vlaanderen. “De opening van deze regionale overslagcentra, hier en in Veurne, is een belangrijke stap voorwaarts in de verduurzaming van goederenstromen vanuit de Westhoek”, aldus voorzitter POM West Vlaanderen, Jean de Bethune. “Met dergelijke initiatieven willen we alle bedrijven in de provincie de kans geven om hun goederenstromen te verduurzamen en hun logistieke slagkracht te versterken. Ook bedrijven die niet over een eigen kade beschikken kunnen dankzij deze openbare kaaimuren nu vlot hun goederen via bulk of paletten vervoeren via de binnenvaart. Bedoeling is hier in Diksmuide vooral op bulk en paletten te mikken. Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van de Vlaamse strategie om ook de vaarmogelijkheden op onze kleinere waterwegen tot hun recht te laten komen. Het goederentransport dat langs die kleinere waterwegen is een goed en duurzaam alternatief voor het wegtransport en wordt vandaag al bewezen met de inzet van onbemande watertrucks.”

Chris Dankaerts , gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg, verzekert dat er alles aan zal gedaan worden om het vervoer over het water te stimuleren. “De Vlaamse Waterweg nv investeert in heel Vlaanderen constant in het optimaliseren van het waterwegennet. De bouw van de nieuwe kade in Diksmuide en Veurne markeert een belangrijke stap in onze inspanningen om de vaarwegen in de Westhoek beter te benutten en het water als alternatief vervoersmiddel in te zetten. Hiermee pakken we de structurele knelpunten aan om de overslag van goederen via het water te bevorderen.”

Ondertussen meerde een onbemande watertruck aan en kon het gezelschap zien hoe die nauwkeurig wist aan te leggen om eventuele vrachten aan wal te brengen. (ACK)