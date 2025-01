Nieuwe Europese commissaris voor Visserij op bezoek in Oostende en Zeebrugge: “Advies van Vlaamse vissers kan basis vormen van moderne Europese visserij”

“Ik ben onder de indruk: ik ben blij dat ik met eigen ogen gezien heb hoe modern de Vlaamse Visveiling is en hoe duurzaam er gevist wordt.” Dat zei de nieuwe Europese commissaris voor Visserij en Oceanen Costas Kadis tijdens een bezoek aan Oostende en Zeebrugge. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits hoopt dat Costas Kadis bij de evaluatie van het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid rekening zal houden met de verzuchtingen van onze vissers.

Hilde Crevits en Costas Kadis moesten maandag vroeg opstaan, want om 6 uur al stond een bezoek aan de Vlaamse Visveiling op het Maritiem Plein in Oostende gepland. De Europese commissaris voor Visserij en Oceanen zag er hoe de diverse vissoorten figitaal, met behulp van artificiële intelligentie gesorteerd werden en beleefde live een visveiling mee.

Robots

Vervolgens trok Costas Kadis, een Cyprioot die Oostende en Zeebrugge uitkoos als zijn eerste officieel bezoek in zijn nieuwe functie, naar het Vlaams Instituut voor de Zee en InnovOcean (ILVO). Hij maakte er kennis met robots die ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek en met het gebruik van real-time gegevens voor precisievisserij zodat kwetsbare bodems vermeden worden en visbestanden in goede staat blijven.

Hilde Crevits nodigde Costas Kadis uit om duidelijk te tonen hoe Vlaanderen en haar visserijsector bijdragen aan gezonde zeeën, aan goed visbeheer en om kenbaar te maken wat de uitdagingen zijn. “De visquota worden elk jaar berekend op basis van twee jaar oud, wetenschappelijk advies. Dat moet veranderen. Mijn vraag is om de manier van werken in Vlaanderen te erkennen als een testcase voor het toekomstige Europese beleid.”

“Met het gebruik van real-time gegevens en artificiële intelligentie kunnen vissers gericht vissen op een duurzame manier. We geven vertrouwen aan vissers en ijveren voor minder papierlast zowel vanuit Vlaanderen als van Europa. Onze sectoren en onderzoeksinstellingen staan paraat om daaraan mee te werken”, aldus Hilde Crevits.

Traagheid

Vorig jaar speelde de traagheid van besluitvorming onze visserij parten: de Vlaamse vissers mochten niet meer op tong vissen, terwijl uit real-time onderzoek bleek dat het tongbestand in de Ierse zee en Noordzee voldoende hoog was. Het pleidooi van Hilde Crevits is goed getimed. Want in 2026 wordt het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid geëvalueerd en moet er een nieuw handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk gesloten worden, met visserijafspraken.”

Minister Hilde Crevits pleit ervoor om meer rekening te houden met de vaststellingen van de vissers, de Europese overregulering tegen te gaan, gezamenlijk administratieve lasten te verlagen, voor een goede opvolging van de visbestanden te zorgen en grote schommelingen in het visserijbeheer te voorkomen via het inschakelen van innovatieve tools aan boord.

Z39 Sophie

Voor laatstgenoemd betreft, stond maandagnamiddag een bezoek gepland aan de Z39 Sophie in de Noordzeestraat in Zeebrugge. Reders Kurt en Ruben Ackx willen de Europese commissaris het verschil tonen met hun oude vaartuig Z38 Zuiderzee. De Z39 Sophie staat niet alleen garant voor minder brandstofverbruik, meer comfort en veiligheid aan boord. Maar de moderne apparatuur aan boord maakt het mogelijk om gerichter te kunnen vissen.

Hoe reageert de Europese commissaris? Costas Kadis: “Ik zal zeker de aanbevelingen van de Vlaamse visserij en minister Hilde Crevits in overweging nemen. Dit advies kan de basis vormen van een moderne Europese visserij. Daarom is het belangrijk dat ik contact had met de plaatselijke actoren.”

Britse wateren

Volgens Hilde Crevits zal hoe dan ook in Vlaanderen de samenwerking tussen vissers en wetenschappers verder gestimuleerd worden om de kennis over het marine leven te vergroten: “In 2025 zal de dataverzameling uitgebreid worden met artificiële intelligentie en de digitale versterking wordt ook voortgezet. De digitale tracering wordt in de toekomst de maatstaf, met als doel meer real-time gegevens te kunnen gebruiken voor het optimaal beheer van de visbestanden en de quota.”

Een ander pijnpunt is de toegang tot de Britse wateren. Sinds de Brexit wordt het belangrijkste deel van de Vlaamse visserij in landen gevangen die geen deel uitmaken van de Europese Unie, waardoor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen zeer belangrijk zijn voor de vissers. “Het behoud van de toegang tot Britse wateren en correcte afspraken rond visserijbeheer én het behoud van vangstmogelijkheden krijgen de hoogste prioriteit. Zeker met het oog op de hernieuwing van de visserij-afspraken in het handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk in 2026”, besluit Hilde Crevtis..