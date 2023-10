Nieuwe brug eerste stap in uitbreiding jachthaven: “Hoog tijd dat de zaken vooruitgaan”

Komt er eindelijk schot in de realisatie van een de belangrijkste projecten ooit in Nieuwpoort? De bouw van een nieuwe wandel- en fietsbrug over de IJzer moet volgend jaar de start inluiden van een indrukwekkende uitbreiding van de Nieuwpoortse jachthaven. Een eerste spadesteek voor de rest van het project is echter nog niet voor meteen. “Het wordt nu toch eens tijd dat de zaken vooruitgaan”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Een nieuw jachthavendok voor zeshonderd boten en een nieuw stadsdeel met ruimte voor zo’n duizend woongelegenheden, horeca- en handelszaken, dat alles op een plangebied van zo’n tachtig hectare groot: het project voor de aanpak van de rechteroever mag op zijn minst ambitieus genoemd worden. Na jaren voorbereiding werd in 2019 een zogenaamd ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) goedgekeurd die vastlegde hoe het gebied concreet zal aangepakt worden. Dat het plan op korte termijn het startschot zou betekenen voor de eerste werken, was echter wat te optimistisch. “Het gaat over een heel complex dossier”, legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. “Alle vergunningen zijn in zicht, maar wat mij ergert is dat sommige instanties dan toch weer op een eerder aangenomen afspraken tussen alle betrokken partijen terugkomen zoals voor de aanleg van een aan de kustweg grenzende parallelle weg binnen het plangebied. De vergunning was er, maar plots was het weer niet goed. Het wordt meer dan tijd dat we vooruit kunnen. Ook de bedrijven die zich moeten herlokaliseren zijn er klaar voor.”

© GF

Brug

Een eerste stap lijkt alvast in de maak en dat is de aanleg van een indrukwekkende wandel- en fietsbrug die de binnenstad ter hoogte van de tramhalte met het nieuw stadsgedeelte aan de overkant van de IJzer moet verbinden. De provincieraad keurde vorige week de samenwerkingsovereenkomst goed voor de realisatie ervan. Naast de Provincie participeert ook de Vlaamse overheid en Stad Nieuwpoort in de financiering ervan. De aanbesteding staat gepland voor volgend jaar en de brug moet ten laatste tegen 2027 een feit zijn. Een definitieve kostprijs ligt nog niet vast. Provincie en Stad investeren alvast elk een miljoen euro, de rest komt voor rekening van de Vlaamse overheid, meer bepaald de afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust. “Deze brug vormt als het ware de slagader tussen de binnenstad en de nieuwe jachthaven”, zegt de burgemeester. “En dat is een meerwaarde voor het handelsgebeuren in Nieuwpoort-Stad. Er komt ook een veilige doorsteek aan de tramrails.”

Visserij

“Wel mogen de effectieve werken en het uiteindelijke resultaat van de brug geen hinder opleveren voor de Nieuwpoortse visserij”, merkten provincieraadsleden Luc Coupillie en Wim Aernoudt (N-VA) tijdens de provincieraad op. “De doorvaartbreedte moet in geopende toestand minstens 38 meter zijn, zonder hoogtebeperking. Maar de brug is inderdaad heel indrukwekkend.”

De brug zal enkel toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, maar is ook breed genoeg voor de hulpdiensten.