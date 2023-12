Nieuw vissersvaartuig Z.53 Van Eyck, met Wim Lybaert als peter, maakt eerste zeereis

Op 20 december is het nieuwe vissersvaartuig Z.53 Van Eyck van de Heistse familie Savels begonnen aan zijn eerste zeereis. De Brugse televisiefiguur Wim Lybaert is de peter van het schip, sedert zijn programma ‘Een jaar op zee’ is hij een familievriend geworden.

Op 30 november werd de Z.53 Van Eyck uit de vaart genomen. De Heistse schipper Kenneth Savels (38), die al sedert zijn achttiende levensjaar op zee vaart, legt uit: “Ons vaartuig dateerde uit 1981, mijn vader Steve liet het indertijd bouwen. Tien jaar geleden kreeg het schip al een ‘refit’. Maar mijn broer Jason (29), die motorist is, en ik zagen het niet zitten om miljoenen euro’s te investeren in het opnieuw oplappen van die boot.”

Familievriend

“We zij alle twee nog redelijk jong en wensen nog 25 jaar in zee te gaan. Bijgevolg opteerden we voor de bouw van een nieuw vissersvaartuig. De nieuwe Z.53 Van Eyck is gebouwd op een scheepswerf in het Nederlandse Stellendam. Voor de opnames van het tv-programma heeft Wim met ons dagenlang op zee gevaren. Een toffe gast, we zijn nadien blijven contact houden. We hebben hem in onze familie gesloten, mijn ouders hadden al een peter voor de 2.53. Maar mijn broer en ik mochten er nog een tweede kiezen. De keuze voor Wim als peter leek ons logisch”, vervolgt Kenneth Savels.

Het nieuwe schip in volle glorie. © Kenneth Savels

“Hoeveel de nieuwe Z.53 kost? Enkele miljoenen euro’s! Een nieuw schip geeft ons de kans om duurzamer te vissen. Het schip wordt echt zo gebouwd dat we maximaal onze quota kunnen halen met een minimaal gebruik van gasolie. We zullen 50 tong vis kunnen inladen, de nieuwe Z.53 zal meer stockageruimte hebben dan de huidige, waar we maximaal 25 ton vis aan boord hebben. Dat betekent ook minder vrachtwagen transporten.”

Vijf maanden

“We zullen met twee verschillende systemen kunnen vissen op pladijs, tarbot, griet, tong en rog. Tot nu toe vissen wij in hoofdzaak zes maanden lang in de Engelse en de Ierse wateren. Met ons nieuw schip zullen we ook vijf maanden in de Noordzee kunnen vissen”, aldus de schipper.