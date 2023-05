Nieuw recyclagebedrijf in Haven Oostende moet 110 jobs opleveren

De Belgisch-Nederlandse start-up Advanced Plastic Purification International nv (APPI) wordt de nieuwe circulaire speler in Haven Oostende en heeft een terrein in concessie genomen van 15 hectare in Plassendale. APPI doet aan recyclage en opwaardering van plastic afval.

APPI is actief in de recyclage en opwaardering van plastic afval. Niet meer bruikbare plastics zullen er worden gesorteerd, geschoond en bewerkt tot grondstoffen voor nieuwe plastic toepassingen en producten.

Het project is gebaseerd op bestaande, bewezen, efficiënte technologieën, die zullen worden toegepast op aanzienlijke schaal. Daarnaast zal het proces in grote mate in de eigen energiebehoefte voorzien en CO2-neutraal zijn. Met de beoogde capaciteit zal APPI een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie.

110 nieuwe jobs

APPI voorziet initieel een totale aan- en afvoer per schip van 500.000 ton per jaar en zal naar verwachting 110 nieuwe werkgelegenheidsplaatsen creëren. De nieuwe speler heeft derhalve een positieve impact op de werkgelegenheid evenals op de bijkomende maritieme trafieken.

“De komst van APPI past perfect binnen de missie, visie en strategie van Haven Oostende waarbij circulaire industrie één van de pijlers is. De keuze om zich in Plassendale in de haven van Oostende te vestigen, is omdat zich daar een cluster rond circulaire industrie vormt. Het havenbestuur heeft hier de laatste jaren enorm op ingezet en APPI zal deze cluster versterken,”, zegt Haven Oostende.

APPI verwacht de werkzaamheden eind 2024 aan te kunnen vatten om in 2026 operationeel te zijn.

“De komst van APPI bewijst dat Haven Oostende een goede voedingsbodem is voor zowel kmo’s als start-ups. Dit biedt bijkomende groei- en tewerkstellingsperspectieven, waardoor we heel erg verheugd zijn met de keuze van APPI voor Haven Oostende”, zegt Havenvoorzitter en schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

“De volledige circulaire cluster, die ondertussen vaste vorm gekregen heeft, brengt bedrijven samen op één zone in het havengebied”, beklemtoont Dirk Declerck, CEO van Haven Oostende. “De bedrijven die we aantrekken, delen hun kennis, versterken elkaars vraag en aanbod en trekken nieuwe spelers aan. De komst van APPI naar Haven Oostende past perfect binnen onze strategie om duurzame maritieme groeimarkten een plaats te geven in onze haven.”

“Door alle inspanningen van Haven Oostende kunnen we vandaag deze nieuwe circulaire speler verwelkomen’, toont burgemeester Bart Tommelein zich verheugd. “We bouwen zo verder aan de toekomst van Haven Oostende met de nodige aandacht voor klimaat en milieu. Dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

“Wij hebben voor Haven Oostende gekozen omdat we in het havenbestuur een meedenkende en pragmatische partner hebben gevonden met een duidelijke visie voor een geïntegreerde circulair cluster. Een dergelijke voedingsbodem is essentieel voor het slagen van APPI’s maatschappelijk relevante en noodzakelijke project en wij kijken er naar uit om dit in goede samenwerking te verwezenlijken”, besluit APPI-directeur Boudewijn van Vliet.