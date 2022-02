Niet langer blauwe zone rond de jachthaven

Vorige zomer heeft de Stad Brugge blauwe zones ingevoerd in Zeebrugge. Dat was het geval voor de Strandwijk en de buurt van de jachthaven. Zo wou de stad voorkomen dat vakantiegangers die verbleven in andere badplaatsen gratis kwamen parkeren in Zeebrugge en met de kusttram verder reisden. Er werd steeds beloofd dat er een evaluatie zou komen en nu was het tijd om de cijfers van de tellingen te bekijken.

“Er werd geteld op mooie zonnige dagen maar ook op dagen met minder goed weer om een duidelijk beeld te krijgen. Wij telden zowel in de Strandwijk als rond de jachthaven. Aan de haven kregen wij voornamelijk klachten van tweedeverblijvers, sportvissers en zeilers. Ze konden maximaal vier uur parkeren op die plaats waardoor ze bij mooi weer niet meer de hele dag op zee konden. Daarom hebben wij beslist dat de blauwe zone aan de Jachthaven in Zeebrugge zal afgeschaft worden. De blauwe zone had geen impact voor de buurt” stelt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

Captain Dirk van de Bistro Old Steamer aan de Rederskaai hoorde veel commentaar op de blauwe zone. “Ik ben tevreden met de afschaffing. Voor de horeca is het een goede zaak want wie van zee komt, wil vaak ook nog iets eten of drinken bij ons en ze konden nu slechts vier uur weg. Ook de tweedeverblijvers moesten telkens de klok in de gaten houden om een retributie te voorkomen”, stelt Dirk.

“In de Strandwijk waar er slechts 470 parkeerplaatsen zijn, zullen wij de blauwe zone wel behouden”, kondigt burgemeester De fauw aan. “Er werd ook geklaagd over de borden die niet steeds opvielen. Tevens kregen wij ook de vraag van tweedeverblijvers om een gratis parkeervergunning te krijgen in de Strandwijk. Wij kunnen op de eerste vraag ingaan door grotere borden die beter zichtbaar zijn te plaatsen zodat iedereen op de hoogte is. De gratis parkeervergunningen voor tweedeverblijvers kunnen wij niet voorzien omdat het aantal parkeerplaatsen voor de Strandwijk al beperkt is”, meent de Brugse burgemeester. (SR)