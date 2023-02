Netflix maakt serie over de ramp met de Herald of Free Enterprise

Streamingplatform Netflix werkt aan een zesdelige serie over de ramp met de Herald of Free Enterprise. Het schip kapseisde op 6 maart 1987 in de haven van Zeebrugge, de ramp kostte aan 193 mensen het leven.

Oud-journalist Reddy De Mey was indertijd als één van de eerste reporters ter plaatse voor de toenmalige BRT. Hij werd recent gepolst door een productiehuis met het oog op het maken van een zesdelige serie over de ramp met Herald. “Het verhaal van de Herald leeft nog altijd heel erg bij de Britten. Dat heeft alles te maken met het feit dat het één van de eerste keren was dat de rederij mee veroordeeld werd voor zoiets. Nog altijd wordt dat vonnis in Groot-Brittannië gebruikt om bedrijven mee verantwoordelijk te stellen voor arbeidsongevallen. De ramp met de Herald is allerminst vergeten in Groot-Brittannië”, zegt De Mey.

De reeks zou zes afleveringen moeten tellen en zal een mix zijn van feiten, fictie en docu. “Men gaat uit van die invalshoek van de free enterprise, de vrije onderneming, die weliswaar verantwoordelijkheden heeft. Was de ramp met de Herald een ongelukkige samenloop van omstandigheden of gaat het hier effectief om slecht beheer? Een andere invalshoek die de makers willen gebruikers is de mijne: die van de journalist. Mocht zulk een ramp zich nu voordoen, op welke manier zouden verslaggevers dat nieuws dan brengen?”, vertelt De Mey.

Een concrete datum voor de serie is er nog lang niet. “Men doet nu een aantal gesprekken met mensen die er toen bij waren. Ik ben er daar één van. Op basis daarvan maakt men dan een script dat men zal voorleggen aan Netflix. Het productiehuis is er van overtuigd dat ze Netflix zullen kunnen overhalen om de reeks effectief te draaien. Maar voor het zover is, gaat er toch al snel anderhalf jaar voorbereiding aan vooraf”, weet De Mey.