MPI Adventure kleurt de skyline van Haven Oostende

Gisterenavond kwam het turbine-installatieschip MPI Adventure aan in de Haven van Oostende. Het schip gaat in decommissioning van Van Oord nu werk aan het windmolenpark Ormonde klaar is, en in commissioning voor Jan De Nul om het schip opnieuw te laden. Alles wordt in goede banen geleid door scheepsagent Lalement uit Zeebrugge.

De MPI Adventure is in 2011 in dienst gesteld als de volgende generatie offshore installatie- en onderhoudsvaartuigen. Het schip is maar liefst 138,55 meter lang met een breedte van 40,80 meter. De MPI is vrij uitzonderlijk vanwege de aanwezigheid van 6 spuds. Vaak hebben installatieschepen slechts vier dergelijke poten. De MPI Adventure is geschikt voor het transporteren, hijsen en installeren van funderingen en grote windturbines.

Turbines

MPI Adventure behoort tot de vloot van MPI Offshore, in handen van de Nederlandse baggeraar Van Oord. Het schip voerde onderhoudswerken uit aan het offshorewindmolenpark Ormonde in de Ierse Zee, voor de kust van Barrow in Noordwest-Engeland. Men voerde nog een klus uit bij de Gwynt Y Mor Offshore Windfarm voor de kust van Wales om daarna te demobiliseren in Oostende. De MPI Adventure zal hier enkele turbines lossen.

Vanaf 10 januari zal Jan De Nul de MPI Adventure in charter nemen en mobiliseren te Oostende voor een test-project met Moonfish bij de Noord en West Alpha windfarms voor de Nederlandse kust. De Moonfish, een in eigen huis ontwikkelde rupsbandinjector door Jan De Nul, wordt aan boord genomen in de Haven van Oostende. Dit is een unicum voor de Haven.

Haven Oostende herbevestigt hiermee dat ze zich blijft inzetten op windenergie, nu en in de toekomst. Ze wilt zich kenmerken als de referentiehaven als het gaat over windenergie, wat aansluit op haar vijf pijlers en twee fundamenten.