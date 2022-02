Minister Peeters vaart mee met nieuwe R7-Orinoco

Recent vervoegde het reddingsvaartuig R7-Orinoco de eenheden van overheidsrederij VLOOT in Oostende. Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voer zaterdag met het jongste vaartuig van de Vlaamse overheid mee.

De De R7-Orinoco is een SAR-vaartuig dat ontworpen is om reddings- en transportoperaties uit te voeren op zee. Het 20 meter lange search & rescue-vaartuig dat een topsnelheid van 25 knopen (zo’n 45 kilometer per uur) haalt, kan 20 drenkelingen aan boord nemen en vijf brancards. Al aan boord kan de eerste medische assistentie geboden worden.

Minister Lydia Peeters die zaterdag ook de strandopspuitingswerken in Oostende kwam bekijken, maakte de een trip met de R7-Orinoco in het gezelschap van administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) Nathalie Balcaen en waarnemend directeur van DAB VLOOT Frank Aerssens.

Het vaartuig met thuishaven Oostende vervangt de vroegere en wordt dit jaar in zijn thuishaven gedoopt. Alle reddingsvaartuigen van VLOOT dragen trouwens namen van walvisachtigen.

(ML)