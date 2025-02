Minister Crevits past minimummaat voor tong aan

De minimummaat voor de vangst van tong door de Belgische vissers verandert van 25 naar 24 cm. Dat heeft minister van Zeevisserij Hilde Crevits beslist. De beslissing gaat in op 15 februari.

Europa legt minimummaten op voor de vangst van verschillende vissoorten. Voor tong ligt die maat op 24 cm. Ons land hanteerde tot nu toe als enig land de maat van 25 centimeter uit voorzorg om kleinere tong de kans te geven zich verder te ontwikkelen Er werd indertijd ook overlegd met de andere lidstaten rond de Noordzee om de maat algemeen op 25 cm te brengen, maar die landen zijn niet gevolgd.

Voor 2025 steeg het tongquotum in de Noordzee met 169%. Hoewel Nederland 9 keer meer van dit quotum heeft, kunnen onze vissers nu in de Noordzee 722 ton tong opvissen. Het is dan ook normaal dat ze dezelfde regels en voorwaarden vragen.

“De aanpassing gebeurt in het kader van het gelijk speelveld met andere Europese lidstaten en om voedselverspilling tegen te gaan” – Hilde Crevits, Vlaams minister van Zeevisserij

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits: “In het kader van het gelijk speelveld met andere Europese lidstaten en om voedselverspilling tegen te gaan, zal ook ons land de 24 cm maat voor tong hanteren. Dat is de biologische minimummaat die opgelegd wordt via de Europese verordening om het bestand in een goede toestand te houden. De technische maatregel met verplicht gebruik van selectief vistuig om zoveel mogelijk te kleine en te jonge tong te laten ontsnappen, blijft behouden voor onze Belgische vissers. Maar vanaf 15 februari mag elke tong met een minimummaat van 24 cm voor menselijke consumptie gebruikt worden.”

Geert De Groote, reder van het vissersvaartuig Z.98 Windroos en voorzitter van de Rederscentrale: “We zijn verheugd dat de minister op onze vraag is ingegaan om de ongelijkheid met onze buitenlandse collega’s weg te werken. Dit zal niet leiden tot een verhoogde aanvoer van kleine tong, maar tot een vermindering van administratief opgelegde voedselverspilling.”