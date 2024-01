Minder jaar voor Port of Antwerp-Bruges: 5,5% verlies in 2023

De fusiehaven Port of Antwerp-Bruges kende voor het tweede jaar na elkaar een verlies van goederenoverslag. In 2023 werden in Antwerpen en Zeebrugge samen – aparte cijfers geeft het havenbedrijf niet – in totaal 271 miljoen ton goederen behandeld. Dat was 5,5% minder dan in 2022. Opmerkelijk is dat er een daling in alle segmenten plaatsvond. “Zowel containers, vloeibare bulk, droge bulk, roro en conventioneel gingen voor het eerst allemaal achteruit. Als wereldhaven bevinden wij ons in het middelpunt van de moeilijke economische en geopolitieke omstandigheden”, zegt ceo Jacques Vandermeiren.

Vloeibaar aardgas

Het tweede grootste segment vloeibare bulk daalde met 2,1% tot 88,7 miljoen ton. Hierin is voor Zeebrugge het vloeibaar aardgas bij Fluxys LNG een grote trafiek. Die kende na het topjaar 2022 slechts een lichte terugval. Bijvoorbeeld de vraag vanuit Duitsland blijft groot.

De droge bulk – bijv. zand en grint – ging met 13,9% achteruit tot 14,8 miljoen ton en het conventioneel stukgoed – voornamelijk staal in Antwerpen – met 18,8% tot 10 miljoen ton.

Grootste autohaven

De voor Zeebrugge zeer belangrijke roll-on/roll-off kende een terugval van 2,1% tot 21 miljoen ton. De rechtstreekse bediening van het VK ging achteruit maar er was wel groei op de diensten met Ierland en Scandinavië.

In de roro zat wel een sterke toename van de autotrafiek met 9% meer nieuwe wagens, waarmee vooral Zeebrugge zijn reputatie van wereldwijde nummer één autohaven versterkte. In totaal werden op beide havenplatformen 3,6 miljoen nieuwe auto’s behandeld: 2,6 miljoen stuks import en 1 miljoen export. (RJ)