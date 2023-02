Megacontainerschip OOCL Spain doet ook haven van Zeebrugge aan

Het megacontainerschip OCCL Spain zal op zijn vaarroute ook de haven van Zeebrugge aandoen. Het gaat om een megaschip van 24.188 TEU met een capaciteit van meer dan 24.000 containerdozen. Het schip kreeg donderdag officieel de naam ‘OCCL Spain’.

Rederij Orient Overseas Container Line (OOCL) heeft donderdag het megaschip van 24.188 TEU geïntroduceerd. Het nieuwe schip kreeg tijdens een ceremonie officieel de naam “OOCL Spain”. Het is het eerste schip van OOCL die de drempel van 24.000 TEU overschrijdt en het is ook een van de grootste containerschepen ter wereld.

“OOCL Spain” zal vanaf maart worden ingeschakeld in de LL3 Service van OOCL. In 84 dagen doet het schip onder meer Hong Kong, Singapore, Hamburg, Rotterdam en ook Zeebrugge aan. De precieze datum waarop het schip in Zeebrugge aanmeert is nog niet gekend.