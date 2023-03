Licht nog op rood voor maritieme activiteit op vervuilde Carcokesite: “Ideaal alternatief voor De Spie”

Er zit nog geen schot in het herbestemmen van de Carcokesite voor maritieme activiteit. Volgens eigenaar OVAM zit de sanering van het zwaar vervuilde terrein in de laatste fase, maar voorlopig wordt nog een groen licht gegeven. Van zodra het kan, wenst het havenbestuur er watergebonden, circulaire activiteiten aan te trekken.

De voormalige Cokesfabriek langs het Boudewijnkanaal in Zwankendamme gold als één van de meest verontreinigde plaatsen in Vlaanderen. Na de sluiting van Carcoke in 1996 werd de site overgedragen aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Die liet in 2002 het complex volledig afbreken en startte met het saneren van de ondergrond. Sindsdien werd aan het schoonmaken van de 12,7 hectare grote site al 72 miljoen euro belastinggeld besteed.

Hoge concentraties

Op de gemeenteraad vroeg Andries Neirynck (Groen) naar de toekomstplannen na de sanering van Carcoke, het aanpalende Zeematex en andere gesaneerde gronden in de haven van Zeebrugge. “In 2021 liet het toenmalige havenbestuur MBZ weten dat er met het stadsbestuur naar een nieuwe invulling gezocht werd, op basis van een reconversiestudie van eigenaar OVAM. Wat is de huidige stand van zaken: zijn deze terreinen gesaneerd en opnieuw bruikbaar?”

Uit info die Neirynck in januari van de stedelijke diensten kreeg, blijkt dat de vervuilde bodem tot op een diepte van twee à drie meter werd ontgraven, behalve een strook met een aardgasleiding langs de Lisseweegsesteenweg. Volgens OVAM loopt er nog een onderzoek naar lokaal hoge concentraties verontreiniging die dieper dan vier meter zitten. “Die vormen geen bovengronds gezondheidsrisico, maar ze kunnen zich wel via het grondwater verder verspreiden. Mits goede afspraken is een herontwikkeling van de site al mogelijk”, besloot de nota.

Burgemeester en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges en burgemeester Dirk De fauw gaf antwoord. “De sanering van de Carcoksite door OVAM zit in de laatste fase. De grond is gesaneerd maar de behandeling van het grondwater loopt nog. Na de volledige afronding zal de site opnieuw voor havengebonden activiteiten ingezet worden. Gelet op de ideale ligging aan het toekomstige doorvaartkanaal van de nieuwe sluis, zal voorrang gegeven worden aan activiteiten die een substantiële maritieme trafiek genereren. Op vraag van OVAM wordt voor deze en andere gesaneerde sites in de achterhaven gekeken naar toepassingen in de circulaire economie.”

ECS en Gardec

Neirynck ziet in de Carcokesite een gepast alternatief voor De Spie. Dat gebied van historische graslanden tussen Zeebrugge en Brugge komt in aanmerking voor industriële ontwikkeling. Maar natuurbeschermers willen De Spie niet aansnijden wegens het belang voor de regionale waterhuishouding. “Als de Carcokesite vrijgegeven wordt, dan biedt dit ruimte voor bedrijven als de logistieke groep ECS voor zijn uitbreiding of scheepshersteller Gardec voor zijn herlocalisatie wegens de bouw van de nieuwe sluis. Kunnen we daarmee De Spie sparen?”

De fauw: “Voor het deel van Gardec dat moet verhuizen, is een andere watergebonden locatie in de achterhaven gereserveerd. Op vraag van het bedrijf wordt deze plaats nog niet bekendgemaakt. Voor de uitbreiding van ECS worden de mogelijkheden met het bedrijf bekeken. Toch moet ik benadrukken dat we voor de Carcokesite in de eerste plaats naar maritieme overslag uitkijken.” (Roel Jacobus)