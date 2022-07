Lange Nelle geeft fout lichtsignaal na restauratie

Na een recente restauratie van het lenzenstelsel van de Oostendse vuurtoren Lange Nelle blijkt dat de tweede van de drie witte lichtstralen, het morseteken voor de O van Oostende, ontregeld is.

Het pas gerestaureerde lenzenstelsel van de Oostendse vuurtoren Lange Nelle zit met een defecte schittering opgezadeld. Bij een volledige omwenteling van het lenzensysteem rond de centrale lamp, waarbij tweemaal drie witte schitteringen of lichtstralen, zes in het totaal dus, elkaar om de zeven seconden klokvast opvolgen, laat de zesde straal nu geen wijde en egale lichtbundel zien maar een fel flitsend licht.

Eind mei werd het Fresnel lenzenstelsel, dat ooit nog dienst heeft gedaan in de voormalige, derde vuurtoren tijdens het interbellum, ontmanteld om door een Engels gespecialiseerd bedrijf bijgeslepen en hersteld te worden. Ondertussen voorzag een noodverlichting voor een qua zichtbaarheid beperkt lichtsignaal. Sinds het terugplaatsen van de in ringen opgedeelde lenzen begin juli doet het euvel zich voor.

Onze krant contacteerde de bevoegde afdeling Scheepvaartbegeleiding van MDK die zich nog van geen kwaad bewust was. Omdat het diensthoofd Nick Goethals met vakantie is, kregen we tekst en uitleg van technisch directeur van dezelfde dienst Wim Smets. “De zes schitteringen binnen één volledige omwenteling van de lens worden gestuurd door zes lensfragmenten. Eén van die fragmenten is wegens onherstelbare sleet vervangen door een nieuw dat echter te veel licht doorlaat en dus haar oorspronkelijke functie verliest. We hebben de firma verwittigd en zij moet nu uitzoeken hoe ze met bv. een coating de oorspronkelijke straal op die nieuwe lens weer kunnen genereren. Maar dat het een precisiewerkje zal worden staat nu al vast.” (ML)

Bekijk het foute lichtsignaal in een video via deze link.