Kleine Tovenaar sleept boottochtje met de Water-Taxi in de wacht

Begin juni vond in Oostende het maritieme festival Oostende voor Anker plaats. Tijdens dit event lag de focus niet alleen op het maritieme verleden, maar ook op de toekomst. Zo konden 200.000 bezoekers in het Blauw Innovatiedorp nader kennismaken met talrijke vernieuwende diensten, producten en projecten gelinkt aan de zee.

Dit innovatiedorp was een initiatief van De Blauwe Cluster, een netwerkorganisatie die inzet op duurzame innovatieve economische activiteiten aan, op en in zee. In de schoot van het innovatiedorp werden ook een tekenwedstrijd en een zoektocht georganiseerd. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kregen de vraag voorgeschoteld om een tekening te maken die weergeeft hoe de Noordzee er volgens hen er zal uitzien in 2050. Voor meer dan 200 leerlingen uit heel Vlaanderen was dit een fantastische gelegenheid om hun passie voor kunst te combineren met hun eigen toekomstvisie op de zee.

Nola Vanhoutteghem, leerling van het 5de leerjaar aan de Freinetschool De Kleine Tovenaar uit Izegem, sleepte met haar inspirerende tekening meer dan duizend stemmen én – samen met haar klasgenootjes – een buitengewone prijs in de wacht: een avontuurlijke boottocht op de Noordzee dankzij het Blankenbergse bedrijf Water-Taxi. “Alle leerlingen waren uit volle borst aan het zingen toen ze na de boottocht terug in de haven van Blankenberge aankwamen. Prachtig, niet? Wij vinden het heel belangrijk dat ook kinderen onze Noordzee kunnen beleven en bewonderen, en erover bijleren,” aldus Michel De Vos, CEO van Water-Taxi. (WK)