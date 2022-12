Intertrans heeft grote plannen met nieuwe uitvalsbasis: Magazijn langs Kustlaan krijgt invulling

De gewezen magazijnsite van ECDC langs de Kustlaan, is verkocht aan transportgroep Intertrans uit Rekkem. Deze op en top West-Vlaamse firma heeft al vestigingen in Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam en de vrachtluchthaven in Vilvoorde. “We waren al lang op zoek naar uitbreiding in Zeebrugge. Dit wordt vanaf januari onze nieuwe uitvalsbasis voor goederentrafiek met het Verenigd Koninkrijk en Ierland en vanaf maart voor nieuwe maritieme routes.”

Middenin de haven van Zeebrugge ligt op de hoek van de Kustlaan en de Loodswezenstraat – vlak achter het tankstation – een 8.475 vierkante meter grote logistieke site. Het verharde terrein is concessiegrond Port of Antwerp-Bruges. Daarop plaatste het voormalige Cross Channel Services een gebouw van 1.500 vierkante meter, dat later door Delta Transport Service werd opgefrist. Begin 2020 werd dit aangekocht door de Waals-Chinese logistieker ECDC, met hoofdkantoor op de vrachtluchthaven van Luik. Maar die verlegde zijn focus van het VK naar de VS en zette de site kort voor de zomer weer te koop. Het complex is nu aangekocht door Intertrans met hoofdkantoor op de transportzone LAR in Rekkem.

“Deze locatie is voor ons perfect”, zegt managing director Eddy Allaert. “We hadden al vijf jaar het plan om in Zeebrugge een volwaardige vestiging uit te bouwen. Intussen waren we bescheiden aanwezig via een vertegenwoordiging van Wetrex op de Transportzone. Maar naarmate rorotrafiek met het Verenigd Koninkrijk en Ierland uit zijn voegen barstte, werd steeds meer duidelijk dat we deze schakel in ons eigen netwerk moesten realiseren. Afgelopen zomer investeerden we al in bijkomend rollend materieel voor het VK en Ierland.”

Team uitbreiden

De site krijgt twee functies. “Vanaf januari zullen we er ons team voor het VK en Ierland vestigen. Die bestemmingen werden tot nog toe aangestuurd vanuit onze hoofdzetel op de transportzone LAR in Rekkem. Teamleader Ivan Vanbelle krijgt er om te starten zes medewerkers: onze specialisten die deels vanuit de LAR komen en mensen die deels nieuw aangeworven zijn.”

“Deze site vlakbij de ferryterminals beantwoordt perfect aan onze behoefte”

“De aansturing van het VK en Ierland verdwijnt in Rekkem, waar onze mensen nu hun volle aandacht aan de Zuid-Europese transportroutes zullen geven. De bestemmingen naar Noord-, Centraal- en Oost-Europa behandelen we vanop onze overslagvestiging in Vilvoorde”, zegt Allaert.

West-vlaams hart

“Vanaf maart wordt Zeebrugge ook de ontbrekende schakel voor het ontwikkelen van andere maritieme trafieken. We hebben indertijd gekozen voor een sterke overzeese aanwezigheid in de Benelux, met kantoren in Antwerpen, Brucargo, Rotterdam, Amsterdam en Luxemburg. We verwachten dat door de fusie met Antwerpen nu veel meer rederijen en verladers via het platform Zeebrugge zullen werken. Daarnaast krijgen we vanuit West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk een enorme vraag voor deze haven. De West-Vlamingen hebben alvast een hart voor Zeebrugge.”

Perfecte locatie

Aan het gebouw en de verharde terreinen zijn opfrissingswerken nodig. “Maar voor de rest beantwoordt de site perfect aan onze behoefte. Ze ligt vlakbij de ferryterminals en is een blikvanger middenin het verkeer langs de Kustlaan. Je kunt geen betere locatie vinden binnen onze strategie die volledig op snelle leveringen gericht is”, benadrukt Allaert.

Naar verluidt investeert Intertrans anderhalf miljoen euro in de aankoop en opwaardering van de site in Zeebrugge. De groep werd in 1951 opgericht en ontwikkelde een breed aanbod van cargotransport over zee, weg, spoor en door de lucht, lokale distributie, logistieke behandeling en douanediensten.