Hydrocat 48 vaart vanuit Oostende op waterstof naar offshore windmolenparken

Vanaf nu brengt ook een op waterstof aangedreven catamaran onderhoudspersoneel naar de offshorewindmolenparken vanuit de Oostendse haven.

De Hydrocat 48 van CMB.TECH en Windcat Workboats is de eerste op waterstof aangedreven CTV (Crew Transfer Vessel) ter wereld die bemanningen overbrengt naar offshore windmolenparken. Sinds 21 juli bunkert de Hydrocat 48 waterstof in Haven Oostende. Het 25 meter lange schip kan in totaal 210 kg waterstof in de tanks meenemen en wordt aangedreven door een dual fuel (waterstof – diesel) motor. Die biedt de laagste kosten en de hoogste betrouwbaarheid voor de grootste CO2-besparingen. De schone waterstofbrandstof bevat geen koolstof, waardoor de CO2-uitstoot drastisch vermindert terwijl het vermogen gelijk blijft. De Hydrocat 48 bespaart 1,9 ton koolstofdioxide per dag. Het grote voordeel van het gebruik van waterstof in de scheepvaart is dat er geen CO2-uitstoot is.

Ecologische voetafdruk

Daarmee zet de Haven Oostende een volgende stap in haar steven haar ecologische voetafdruk kleiner te maken. Ondertussen werken CMB.TECH en Windcat Workboats verder aan de verdere optimalisatie van de motorvermogens en het verhoogde gebruik van waterstof. Om op langere termijn volledig op waterstof over te schakelen. Dirk Declerck, CEO en Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Dit is opnieuw een belangrijke stap in het kader van de energietransitie.” Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “Met het verwelkomen van de innovatieve Hydrocat 48 bewijst Haven Oostende opnieuw dat we het verduurzamen van de omgeving ten voordele van het leefmilieu en het klimaat hoog in het vaandel dragen.”