Hoog bezoek voor eerste Belgisch-Duitse energietop: “Dankzij Zeebrugge is er Duitse en Europese stabiliteit”

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en premier Alexander De Croo hielden in Zeebrugge de eerste Belgisch-Duitse energietop. Ze beslisten om de samenwerking tussen beide landen nog te versterken, met als draaischijf Zeebrugge. “Sinds de oorlog in Oekraïne hangt Duitsland nog sterker van ons af voor gas en elektriciteit. Daarom zullen Fluxys en Elia die capaciteit nog gevoelig opdrijven.”

Hoog bezoek op valentijnsdag in Zeebrugge: premier Alexander De Croo (Open VLD) ontving bondskanselier Olaf Scholz voor de Belgisch-Duitse energietop. De excellenties sloten zich aan bij de inleiding van CEO Jacques Vermeiren, die de rol van Port of Ant-werp-Bruges in de energietransitie cruciaal noemde. Hij benoemde daarbij Fluxys voor aardgas (LNG) en Elia voor (groene) elektriciteit. Zeebrugge is via pijpleidingen en tankschepen goed voor 15 procent van de Europese gasinvoer. Daarvan is Duitsland de grootste afnemer.

“Gezien de ontwikkelingen in de energiesector en op het geopolitieke terrein, is de structurele samenwerking tussen België en Duitsland cruciaal voor onze beide bevolkingen en voor onze industrie”, benadrukte premier De Croo. “Sinds Duitsland wegens de oorlog in Oekraïne niet langer via de oostelijke pijpleidingen Russisch aardgas kan importeren, ging het voorbije jaar het volume gas van Zeebrugge naar Duitsland maal dertien. België is voor Duitsland, na Noorwegen, de belangrijkste (transit)partner. Ons land heeft dus enorm bijgedragen tot de stabiliteit van de Europese energiebevoorrading. Het knooppunt van Fluxys in Zeebrugge heeft de industrie van een recessie gered.”

Doorvoer verdubbelen

Na een bezoek aan de terminal van Fluxys LNG stelden de regeringsleiders vier samenwerkingsdomeinen voor. “Ten eerste willen we tegen 2028 onze waterstof-infrastructuur aan elkaar koppelen. De Belgische en Duitse industrieën zijn al nauw met elkaar verweven in onder meer de chemische cluster in Antwerpen. Het is logisch dat een koppeling van de infrastructuur volgt. Zeebrugge wordt daarbij een belangrijke haven voor invoer en productie van waterstof”, aldus de premier.

Ten tweede zal België de doorvoercapaciteit van aardgas naar Duitsland verdubbelen. Nog dit jaar wordt gestart met het verdubbelen van een pijplijn. Die zal ook meteen geschikt zijn voor het latere waterstoftransport. Fluxys neemt zich voor om de komende jaren de capaciteit van de terminal in Zeebrugge met 55 procent op te drijven.

Ten derde zal Fluxys meewerken aan het ontwikkelen van hernieuwbare energie met onder meer windparken in de Oostzee. Ten vierde worden plannen getekend voor een tweede interconnector om groene elektriciteit van de Noordzee van België naar Duitsland te brengen.

Toch Russisch gas

Ondertussen komen er toch nog tankschepen met Russisch aardgas naar Zeebrugge. Er is nog geen Europees politiek verbod op de invoer van Russisch aardgas en zolang moet Fluxys het lopende commerciële contract met Yamal respecteren. “Wij exploiteren een zogenaamde ‘open access terminal’ die voor alle spelers toegankelijk is. Volgens de afgesproken regulering waaronder wij werken, moeten we toegang bieden aan iedereen die daar legaal toestemming voor heeft”, verduidelijkt chief commercial officer Arno Büx van Fluxys.

“Het aandeel van Russisch gas in Zeebrugge is wel afgenomen. Het meeste komt nu uit Qatar. Sinds vorig jaar ontvangen we ook tankers uit de Verenigde Staten.” (Roel Jacobus)