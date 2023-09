Hoofdzetel Scheepvaartbegeleiding en MRCC in Oostende na renovatie weer officieel in gebruik genomen

Na een vier jaar grondige durende renovatie is de hoofdzetel van het de scheepvaartbegeleiding in de Oostendse voorhaven weer officieel in gebruik genomen. Het Maritiem Reddings- en coördinatiecentrum (MRCC) is naast Vloot, Loodswezen en Kust, een van de vier operationele afdelingen van het agentschap Maritieme dienstverlening en Kust (MDK).

Op de bovenste verdieping aan het Maritiem Plein op de Oosteroever huist het MRCC dat reddingsoperaties over heel de Vlaamse kust en op zee coördineert. Op die verdieping zijn daarnaast nog instanties actief zoals Port Control van de haven van Oostende voor het maritieme verkeer binnen de Oostendse zeehaven, de Radio Maritieme Dienst van Defensie, en sinds de renovatie nu ook het Oceanografisch Meteorologisch Station waar het weerbericht voor de kust wordt gemaakt.

Waardevolle architectuur

Het art decogebouw uit 1930 diende oorspronkelijk als directiegebouw van de Oostendse vismijn wordt in de inventaris van Onroerend Erfgoed omschreven als waardevol. In 2006 nam Scheepvaartbegeleiding hier zijn intrek en verhuisde ook het MRCC naar de Oosteroever. Een grondige renovatie heeft het gebouw nu klaargestoomd voor de volgende jaren. De werken zijn gestart in 2020. Omdat het MRCC al die tijd operationeel moest blijven, ging de renovatie in verschillende fases. In de Coronaperiode moest de planning wat worden aangepast.

Duurzaam

Speciale aandacht in het gebouw ging uit naar de duurzaamheid en het klimaat. Het gebouw is nu veel beter geïsoleerd en heeft een veel betere ventilatie. Zo maakt de nieuwe glasgevel op de tweede verdieping slim gebruik van daglicht, zonnewarmte en luchtverversing om het klimaat binnen in de kantoren te beheersen. Op de eerste verdieping zijn de kantoorruimtes heringericht, op de gelijkvloers waar vroeger de vismijnkantine was, zijn verschillende vergaderruimtes en een polyvalente zaal die ook kunnen gebruikt worden bij crisismomenten. Bij het gebouw zijn er nu ook 14 laadpunten voor elektrische voertuigen. Totale kostprijs is 5.600.000 euro.