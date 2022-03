Haven Zeebrugge wil omwonenden met communicatiecampagne betrekken in havenactiviteiten

Het havenbestuur van Zeebrugge heeft donderdag een nieuwe communicatiecampagne gelanceerd voor de buurtbewoners. Met de campagne ‘zij aan zij’ wil de Zeebrugse haven omwonenden actief betrekken bij haar activiteiten.

Als eerste initiatief lanceerde de haven al een online meldpunt “Ikmeld” in samenwerking met de federale gerechtelijke politie en de scheepvaartpolitie. Bezoekers en omwonenden kunnen daarop verdachte situaties of klachten melden en kunnen er terecht met vragen. Elke melding wordt vervolgens door de veiligheidsdiensten behandeld.

Magazine in de bus

“De omwonenden, medewerkers en bezoekers van de haven zijn cruciaal voor de verdere uitwerking van infrastructurele en duurzame initiatieven in de toekomst. Met behulp van een dynamische campagne willen wij daarom actief samenwerken met de mensen in en rond onze haven en hen een krachtige gelijkwaardige stem geven in dit verhaal”, zegt haven-ceo Tom Hautekiet. Naar aanleiding van de havenfusie met Antwerpen op 28 april, krijgen de inwoners van Zeebrugge en de omliggende gemeenten van Brugge ook het magazine ‘Thuishaven’ in de brievenbus. Het magazine met verhalen, anekdotes en weetjes van verschillende havenmedewerkers zal drie keer per jaar verdeeld worden.