Haven Zeebrugge wil gigantische zandberg wegwerken

Een zandberg van maar liefst 32 hectare hindert bedrijven hun operaties in de haven rond Zeebrugge. Het zou gaan om een aanslepende kwestie, al wil de haven de zandberg graag wegwerken. Niet evident, want er zijn in Vlaanderen weinig kandidaten voor de afgegraven massa.

De zandberg van 32 hectare zou een groot potentieel hebben voor zogenaamde “roroschepen”. Om de oppervlakte te benutten voor die roll-on-roll-offschepen, zegt de Port of Antwerp-Bruges aan een oplossing te werken.

Terminaloppervlakte

De zandberg ligt binnen de concessie Bastenaken-West van ICO Terminals (International Car Operators), en laat “roro” nu net uitermate geschikt zijn voor het aan- en afvoeren van wagens.

Volgens havenwoordvoerder Lennart Verstappen wil de haven het terrein van de terminal in de toekomst deels kunnen gebruiken als terminaloppervlakte. “Het gaat om grondwerken op het terrein, baggerwerken in het dok, de interne verwerking van grond en externe afvoer naar nader te bepalen afzetlocaties”, aldus Verstappen.

Bodemonderzoek

Er zijn zowel grondwerken aan landzijde nodig als baggerwerken aan de waterzijde. “Voor alle weg te nemen gronden zal er een bodemonderzoek worden verricht en de nodige vergunningen en toelatingen worden aangevraagd”, zegt Verstappen nog.

Het is niet evident om voor de afgegraven gronden een bestemming te vinden. “Het gaat om een grote massa waar in Vlaanderen nauwelijks kandidaten voor zijn”, weet de burgemeester van Brugge Dirk De fauw. (RJ/Belga)